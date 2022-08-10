https://ria.ru/20220810/rekonstruktsiya-1808483364.html
В Вологодской области покажут бой между двумя средневековыми ладьями
В Вологодской области покажут бой между двумя средневековыми ладьями - РИА Новости, 10.08.2022
В Вологодской области покажут бой между двумя средневековыми ладьями
Бой между двумя средневековыми ладьями впервые реконструируют 3-4 сентября в Вологодской области в рамках Всероссийского фестиваля музыки, исторической... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T08:15
2022-08-10T08:15
2022-08-10T08:15
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россия
череповец
русское географическое общество
общество
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бой между двумя средневековыми ладьями впервые реконструируют 3-4 сентября в Вологодской области в рамках Всероссийского фестиваля музыки, исторической реконструкции и этномоды "Небо славян", рассказал в среду РИА Новости учредитель фестиваля Алексей Пальчех.По его словам, фестиваль будет проходить на территории музейно-исторического комплекса "Застава князей Белозерских" на берегу реки Шексна, где в IX-XI веках проходил торговый путь "из варяг в персы". В программе фестиваля - выступления музыкантов и коллективов со всей России, показ этномоды и военно-историческая реконструкция."Мощный состав реконструкторов, две ладьи из Петербурга привозим. Реконструкция начнется на воде, где будет изображаться нападение воинов-викингов на купеческую ладью, которая причаливает к берегу, где ее уже отбивает рать с заставы князей Белозерских. Через некоторое время на саму заставу нападает уже организованное войско – рать, викинги, князья. Происходит штурм крепости, но вовремя приходит подмога, ударяя врагу в тыл", - рассказал Пальчех.Он уточнил, что сейчас еще идет подбор команд реконструкторов. На данный момент заявили о своем участии реконструкторы из клубов Череповца, Вологды и Белозерска, из Санкт-Петербурга доставят две ладьи. Также собираются команды из Москвы, Казани и Елабуги.Кроме реконструкторов, на фестиваль приедут музыкальные исполнители и коллективы из различных городов России, среди них - победители и номинанты премии "Города России", оркестр из Санкт-Петербурга, "Балаган Лимитед" и другие. В фестивале этномоды свои работы представят Вологодский губернаторский колледж моды, Архангельский театр моды, кутюрье Валентина Лисина с коллекцией "Русский Север".Также на полях фестиваля пройдут семинары, на которых выступят члены Русского географического общества, а также специалисты по истории торгового пути, русской православной церкви, крестьян на Русском Севере, а также исследователи русских сказок и русской кухни.Фестиваль будет проходить 3-4 сентября на территории музейно-исторического комплекса "Застава князей Белозерских", где воссоздано древнерусское поселение. В соответствии с эпохой построены княжеская усадьба, сторожевые башни, дом викингов, княжеская гридница, ремесленная слобода с гончарной мастерской и кузницей, для детей также есть охотничья тропа и тир для лучников. В фестивале примут участие 200 коллективов, гостей ожидается до 5 тысяч человек.
https://ria.ru/20220627/kulikovo_pole-1797352620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, череповец, русское географическое общество, общество
В Вологодской области покажут бой между двумя средневековыми ладьями
В Вологодской области на реке Шексна реконструируют бой между двумя средневековыми ладьями
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бой между двумя средневековыми ладьями впервые реконструируют 3-4 сентября в Вологодской области в рамках Всероссийского фестиваля музыки, исторической реконструкции и этномоды "Небо славян", рассказал в среду РИА Новости учредитель фестиваля Алексей Пальчех.
По его словам, фестиваль будет проходить на территории музейно-исторического комплекса "Застава князей Белозерских" на берегу реки Шексна, где в IX-XI веках проходил торговый путь "из варяг в персы". В программе фестиваля - выступления музыкантов и коллективов со всей России
, показ этномоды и военно-историческая реконструкция.
"Мощный состав реконструкторов, две ладьи из Петербурга
привозим. Реконструкция начнется на воде, где будет изображаться нападение воинов-викингов на купеческую ладью, которая причаливает к берегу, где ее уже отбивает рать с заставы князей Белозерских. Через некоторое время на саму заставу нападает уже организованное войско – рать, викинги, князья. Происходит штурм крепости, но вовремя приходит подмога, ударяя врагу в тыл", - рассказал Пальчех.
Он уточнил, что сейчас еще идет подбор команд реконструкторов. На данный момент заявили о своем участии реконструкторы из клубов Череповца
, Вологды
и Белозерска
, из Санкт-Петербурга доставят две ладьи. Также собираются команды из Москвы
, Казани
и Елабуги
.
Кроме реконструкторов, на фестиваль приедут музыкальные исполнители и коллективы из различных городов России, среди них - победители и номинанты премии "Города России", оркестр из Санкт-Петербурга, "Балаган Лимитед" и другие. В фестивале этномоды свои работы представят Вологодский губернаторский колледж моды, Архангельский театр моды, кутюрье Валентина Лисина с коллекцией "Русский Север".
Также на полях фестиваля пройдут семинары, на которых выступят члены Русского географического общества
, а также специалисты по истории торгового пути, русской православной церкви, крестьян на Русском Севере, а также исследователи русских сказок и русской кухни.
"Мы поднимаем важный вопрос сохранения истории о великом торговом пути "из варяг в персы", который как раз проходил здесь по реке Шексне в IX-XI веках. Он гремел на весь мир, а наши купцы везли славу о Руси-матушке по всему миру. Люди про этот путь фактически забыли. Русское географическое общество, Вологодское землячество, правительство области прилагают много усилий, чтобы оживить интерес к нему. Возможно, сделаем даже специальные туристические маршруты по этому пути", - добавил собеседник агентства.
Фестиваль будет проходить 3-4 сентября на территории музейно-исторического комплекса "Застава князей Белозерских", где воссоздано древнерусское поселение. В соответствии с эпохой построены княжеская усадьба, сторожевые башни, дом викингов, княжеская гридница, ремесленная слобода с гончарной мастерской и кузницей, для детей также есть охотничья тропа и тир для лучников. В фестивале примут участие 200 коллективов, гостей ожидается до 5 тысяч человек.