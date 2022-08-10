https://ria.ru/20220810/rebenok-1808558241.html

Врачи рассказали о раненном при нападении в Белгородской области ребенке

Врачи рассказали о раненном при нападении в Белгородской области ребенке - РИА Новости, 10.08.2022

Врачи рассказали о раненном при нападении в Белгородской области ребенке

Ребенка, пострадавшего при нападении на него в Белгородской области, из-за тяжести травм готовят к транспортировке в федеральный медицинский центр, сообщило... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:13

2022-08-10T13:13

2022-08-10T13:23

происшествия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Ребенка, пострадавшего при нападении на него в Белгородской области, из-за тяжести травм готовят к транспортировке в федеральный медицинский центр, сообщило министерство здравоохранения Белгородской области.По данным следствия, женщина с ребенком находятся в тяжелом состоянии после нападения на них подростка в Белгородской области, подозреваемый задержан. УМВД информировало, что в отношении 16-летнего подозреваемого заведено уголовное дело, ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. Согласно информации ведомства, нападение произошло во вторник в дендрарии села Бессоновка, шестилетний мальчик и его 24-летняя мать получили тяжелые травмы, в том числе ножевые ранения."В настоящее время ребёнок и его мама находятся в реанимации. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь... В связи с тяжестью полученных ребёнком травм его готовят к транспортировке в один из федеральных медицинских центров для продолжения лечения", - информирует минздрав региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как уточнили в ведомстве, состояние женщины оценивается врачами как тяжёлое, но она находится в сознании.

https://ria.ru/20220810/napadenie-1808544774.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область