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Врачи рассказали о раненном при нападении в Белгородской области ребенке - РИА Новости, 10.08.2022
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Врачи рассказали о раненном при нападении в Белгородской области ребенке
Врачи рассказали о раненном при нападении в Белгородской области ребенке - РИА Новости, 10.08.2022
Врачи рассказали о раненном при нападении в Белгородской области ребенке
Ребенка, пострадавшего при нападении на него в Белгородской области, из-за тяжести травм готовят к транспортировке в федеральный медицинский центр, сообщило... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:13
2022-08-10T13:23
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Ребенка, пострадавшего при нападении на него в Белгородской области, из-за тяжести травм готовят к транспортировке в федеральный медицинский центр, сообщило министерство здравоохранения Белгородской области.По данным следствия, женщина с ребенком находятся в тяжелом состоянии после нападения на них подростка в Белгородской области, подозреваемый задержан. УМВД информировало, что в отношении 16-летнего подозреваемого заведено уголовное дело, ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. Согласно информации ведомства, нападение произошло во вторник в дендрарии села Бессоновка, шестилетний мальчик и его 24-летняя мать получили тяжелые травмы, в том числе ножевые ранения."В настоящее время ребёнок и его мама находятся в реанимации. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь... В связи с тяжестью полученных ребёнком травм его готовят к транспортировке в один из федеральных медицинских центров для продолжения лечения", - информирует минздрав региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как уточнили в ведомстве, состояние женщины оценивается врачами как тяжёлое, но она находится в сознании.
https://ria.ru/20220810/napadenie-1808544774.html
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происшествия, белгородская область
13:13 10.08.2022 (обновлено: 13:23 10.08.2022)
 
Врачи рассказали о раненном при нападении в Белгородской области ребенке

Раненного при нападении в Белгородской области ребенка перевезут в федеральный медцентр

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Ребенка, пострадавшего при нападении на него в Белгородской области, из-за тяжести травм готовят к транспортировке в федеральный медицинский центр, сообщило министерство здравоохранения Белгородской области.
По данным следствия, женщина с ребенком находятся в тяжелом состоянии после нападения на них подростка в Белгородской области, подозреваемый задержан. УМВД информировало, что в отношении 16-летнего подозреваемого заведено уголовное дело, ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. Согласно информации ведомства, нападение произошло во вторник в дендрарии села Бессоновка, шестилетний мальчик и его 24-летняя мать получили тяжелые травмы, в том числе ножевые ранения.
"В настоящее время ребёнок и его мама находятся в реанимации. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь... В связи с тяжестью полученных ребёнком травм его готовят к транспортировке в один из федеральных медицинских центров для продолжения лечения", - информирует минздрав региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как уточнили в ведомстве, состояние женщины оценивается врачами как тяжёлое, но она находится в сознании.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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