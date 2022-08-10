https://ria.ru/20220810/rebenok-1808558241.html
Врачи рассказали о раненном при нападении в Белгородской области ребенке
Врачи рассказали о раненном при нападении в Белгородской области ребенке - РИА Новости, 10.08.2022
Врачи рассказали о раненном при нападении в Белгородской области ребенке
Ребенка, пострадавшего при нападении на него в Белгородской области, из-за тяжести травм готовят к транспортировке в федеральный медицинский центр, сообщило... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:13
2022-08-10T13:13
2022-08-10T13:23
происшествия
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Ребенка, пострадавшего при нападении на него в Белгородской области, из-за тяжести травм готовят к транспортировке в федеральный медицинский центр, сообщило министерство здравоохранения Белгородской области.По данным следствия, женщина с ребенком находятся в тяжелом состоянии после нападения на них подростка в Белгородской области, подозреваемый задержан. УМВД информировало, что в отношении 16-летнего подозреваемого заведено уголовное дело, ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. Согласно информации ведомства, нападение произошло во вторник в дендрарии села Бессоновка, шестилетний мальчик и его 24-летняя мать получили тяжелые травмы, в том числе ножевые ранения."В настоящее время ребёнок и его мама находятся в реанимации. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь... В связи с тяжестью полученных ребёнком травм его готовят к транспортировке в один из федеральных медицинских центров для продолжения лечения", - информирует минздрав региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как уточнили в ведомстве, состояние женщины оценивается врачами как тяжёлое, но она находится в сознании.
https://ria.ru/20220810/napadenie-1808544774.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область
13:13 10.08.2022 (обновлено: 13:23 10.08.2022)
Врачи рассказали о раненном при нападении в Белгородской области ребенке
Раненного при нападении в Белгородской области ребенка перевезут в федеральный медцентр
БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Ребенка, пострадавшего при нападении на него в Белгородской области, из-за тяжести травм готовят к транспортировке в федеральный медицинский центр, сообщило министерство здравоохранения Белгородской области.
По данным следствия, женщина с ребенком находятся в тяжелом состоянии после нападения на них подростка в Белгородской области
, подозреваемый задержан. УМВД информировало, что в отношении 16-летнего подозреваемого заведено уголовное дело, ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. Согласно информации ведомства, нападение произошло во вторник в дендрарии села Бессоновка, шестилетний мальчик и его 24-летняя мать получили тяжелые травмы, в том числе ножевые ранения.
"В настоящее время ребёнок и его мама находятся в реанимации. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь... В связи с тяжестью полученных ребёнком травм его готовят к транспортировке в один из федеральных медицинских центров для продолжения лечения", - информирует минздрав региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как уточнили в ведомстве, состояние женщины оценивается врачами как тяжёлое, но она находится в сознании.