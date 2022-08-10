https://ria.ru/20220810/rassledovanie-1808566282.html
Источник рассказал о расследовании по делу журналистки Баязитовой
Источник рассказал о расследовании по делу журналистки Баязитовой - РИА Новости, 10.08.2022
Источник рассказал о расследовании по делу журналистки Баязитовой
Задержанная в Москве журналистка Александра Баязитова проходит фигуранткой по уголовному делу о вымогательстве, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:36
2022-08-10T13:36
2022-08-10T19:40
происшествия
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Задержанная в Москве журналистка Александра Баязитова проходит фигуранткой по уголовному делу о вымогательстве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой."Александра Баязитова проходит фигуранткой по уголовному делу, возбужденному по статье 163 УК РФ "Вымогательство", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, скорее всего, в среду будет решен вопрос об ее аресте.Согласно открытым данным, Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.
https://ria.ru/20220809/sledstvie-1808443263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
13:36 10.08.2022 (обновлено: 19:40 10.08.2022)
Источник рассказал о расследовании по делу журналистки Баязитовой
Источник: журналистка Баязитова проходит фигуранткой по делу о вымогательстве
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Задержанная в Москве журналистка Александра Баязитова проходит фигуранткой по уголовному делу о вымогательстве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой.
"Александра Баязитова проходит фигуранткой по уголовному делу, возбужденному по статье 163 УК РФ
"Вымогательство", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, скорее всего, в среду будет решен вопрос об ее аресте.
Согласно открытым данным, Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.