https://ria.ru/20220810/rassledovanie-1808566282.html

Источник рассказал о расследовании по делу журналистки Баязитовой

Источник рассказал о расследовании по делу журналистки Баязитовой - РИА Новости, 10.08.2022

Источник рассказал о расследовании по делу журналистки Баязитовой

Задержанная в Москве журналистка Александра Баязитова проходит фигуранткой по уголовному делу о вымогательстве, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:36

2022-08-10T13:36

2022-08-10T19:40

происшествия

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Задержанная в Москве журналистка Александра Баязитова проходит фигуранткой по уголовному делу о вымогательстве, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой."Александра Баязитова проходит фигуранткой по уголовному делу, возбужденному по статье 163 УК РФ "Вымогательство", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, скорее всего, в среду будет решен вопрос об ее аресте.Согласно открытым данным, Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.

https://ria.ru/20220809/sledstvie-1808443263.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия