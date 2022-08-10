https://ria.ru/20220810/raptor-1808475385.html

В "Пелле" сообщили о планах модернизации катера "Раптор"

В "Пелле" сообщили о планах модернизации катера "Раптор" - РИА Новости, 10.08.2022

В "Пелле" сообщили о планах модернизации катера "Раптор"

Судостроительный завод "Пелла" модернизирует катера проекта 03160 "Раптор" с учетом опыта их применения в специальной военной операции на Украине, сообщили в... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T03:20

2022-08-10T03:20

2022-08-10T03:21

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Судостроительный завод "Пелла" модернизирует катера проекта 03160 "Раптор" с учетом опыта их применения в специальной военной операции на Украине, сообщили в РИА Новости на верфи.По его словам, проект модернизации предусматривает полную локализацию."Верфью в условиях ограничительных мер со стороны иностранных государств проведена работа по импортозамещению пропульсивного комплекса", — уточнили в "Пелле".Высокоскоростные катера проекта 03160 "Раптор" строятся на "Пелле" для ВМФ России. Они предназначены для патрулирования, переброски и высадки десанта в прибрежной зоне морей, проливах и в устьях рек на удалении до ста морских миль от пункта базирования. Кроме того, катера могут входить в состав десантных средств больших десантных и универсальных десантных кораблей, размещаться на борту или в док-камере.Базовая версия катера вооружена боевым модулем "Управа-Корд" с пулеметом калибра 14,5 миллиметра и двумя пулеметами "Печенег" калибра 7,62 миллиметра, размещенными побортно. На сегодняшний день российскому флоту поставлено 17 катеров.

https://ria.ru/20220601/oruzhie-1792271773.html

https://ria.ru/20220525/zakladka-1790522242.html

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безопасность, технологии, вмф рф, россия