https://ria.ru/20220810/raptor-1808475385.html
В "Пелле" сообщили о планах модернизации катера "Раптор"
В "Пелле" сообщили о планах модернизации катера "Раптор" - РИА Новости, 10.08.2022
В "Пелле" сообщили о планах модернизации катера "Раптор"
Судостроительный завод "Пелла" модернизирует катера проекта 03160 "Раптор" с учетом опыта их применения в специальной военной операции на Украине, сообщили в... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T03:20
2022-08-10T03:20
2022-08-10T03:21
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Судостроительный завод "Пелла" модернизирует катера проекта 03160 "Раптор" с учетом опыта их применения в специальной военной операции на Украине, сообщили в РИА Новости на верфи.По его словам, проект модернизации предусматривает полную локализацию."Верфью в условиях ограничительных мер со стороны иностранных государств проведена работа по импортозамещению пропульсивного комплекса", — уточнили в "Пелле".Высокоскоростные катера проекта 03160 "Раптор" строятся на "Пелле" для ВМФ России. Они предназначены для патрулирования, переброски и высадки десанта в прибрежной зоне морей, проливах и в устьях рек на удалении до ста морских миль от пункта базирования. Кроме того, катера могут входить в состав десантных средств больших десантных и универсальных десантных кораблей, размещаться на борту или в док-камере.Базовая версия катера вооружена боевым модулем "Управа-Корд" с пулеметом калибра 14,5 миллиметра и двумя пулеметами "Печенег" калибра 7,62 миллиметра, размещенными побортно. На сегодняшний день российскому флоту поставлено 17 катеров.
https://ria.ru/20220601/oruzhie-1792271773.html
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безопасность, технологии, вмф рф, россия
03:20 10.08.2022 (обновлено: 03:21 10.08.2022)
В "Пелле" сообщили о планах модернизации катера "Раптор"
Завод "Пелла" сообщил о планах модернизации катера "Раптор" с учетом опыта спецоперации
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Судостроительный завод "Пелла" модернизирует катера проекта 03160 "Раптор" с учетом опыта их применения в специальной военной операции на Украине, сообщили в РИА Новости на верфи.
"По результатам применения данных катеров в ходе специальной военной операции
в текущем году, было выдвинуто предложение о модернизации проекта в части установки более эффективной системы защиты и повышения боевых характеристик катера", — заявил собеседник агентства.
По его словам, проект модернизации предусматривает полную локализацию.
"Верфью в условиях ограничительных мер со стороны иностранных государств проведена работа по импортозамещению пропульсивного комплекса", — уточнили в "Пелле".
Высокоскоростные катера проекта 03160 "Раптор" строятся на "Пелле" для ВМФ России
. Они предназначены для патрулирования, переброски и высадки десанта в прибрежной зоне морей, проливах и в устьях рек на удалении до ста морских миль от пункта базирования. Кроме того, катера могут входить в состав десантных средств больших десантных и универсальных десантных кораблей, размещаться на борту или в док-камере.
Базовая версия катера вооружена боевым модулем "Управа-Корд" с пулеметом калибра 14,5 миллиметра и двумя пулеметами "Печенег" калибра 7,62 миллиметра, размещенными побортно. На сегодняшний день российскому флоту поставлено 17 катеров.