https://ria.ru/20220810/ranenyy-1808702693.html

В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина

В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина - РИА Новости, 10.08.2022

В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина

Мужчина ранен в Петровском районе Донецка при срабатывании мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T18:52

2022-08-10T18:52

2022-08-10T18:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

оон

украина

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Мужчина ранен в Петровском районе Донецка при срабатывании мины ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе обороны ДНР."По улице Камвольной в Петровском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов снаряженных минами "Лепесток" по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220810/lepestok-1808574130.html

https://ria.ru/20220730/donetsk-1806156235.html

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донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район, оон, украина