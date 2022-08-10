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При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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При обстреле Донецка пострадала женщина
При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 10.08.2022
При обстреле Донецка пострадала женщина
Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T20:21
2022-08-10T20:21
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк (днр)
заозерный
сцкк
украина
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин."В результате вечернего обстрела Кировского района по адресу: ул. Заозерная, 11, пострадала женщина 1962 года рождения. С множественными осколочными ранениями пострадавшая доставлена в больницу им. Калинина", - говорится в сообщении в Теlegram-канале Кулемзина.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о 24 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов города три сотрудника газовой службы получили ранения в Кировском районе, получило повреждение здание детского сада. В Куйбышевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны войск Украины погибла мирная жительница.
https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html
кировский район
донецк (днр)
заозерный
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кировский район, донецк (днр), заозерный, сцкк, украина, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк (ДНР), Заозерный, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
20:21 10.08.2022
 
При обстреле Донецка пострадала женщина

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле украинскими войсками Кировского района ранена женщина

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Жилой дом в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате вечернего обстрела Кировского района по адресу: ул. Заозерная, 11, пострадала женщина 1962 года рождения. С множественными осколочными ранениями пострадавшая доставлена в больницу им. Калинина", - говорится в сообщении в Теlegram-канале Кулемзина.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о 24 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов города три сотрудника газовой службы получили ранения в Кировском районе, получило повреждение здание детского сада. В Куйбышевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны войск Украины погибла мирная жительница.
 
Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецк (ДНР)ЗаозерныйСЦККУкраинаВооруженные силы УкраиныАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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