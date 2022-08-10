При обстреле Донецка пострадала женщина
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле украинскими войсками Кировского района ранена женщина
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Донецке, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате вечернего обстрела Кировского района по адресу: ул. Заозерная, 11, пострадала женщина 1962 года рождения. С множественными осколочными ранениями пострадавшая доставлена в больницу им. Калинина", - говорится в сообщении в Теlegram-канале Кулемзина.
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о 24 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов города три сотрудника газовой службы получили ранения в Кировском районе, получило повреждение здание детского сада. В Куйбышевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны войск Украины погибла мирная жительница.