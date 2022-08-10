https://ria.ru/20220810/ranenaya-1808729700.html

При обстреле Донецка пострадала женщина

При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 10.08.2022

При обстреле Донецка пострадала женщина

Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T20:21

2022-08-10T20:21

2022-08-10T20:21

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк (днр)

заозерный

сцкк

украина

вооруженные силы украины

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин."В результате вечернего обстрела Кировского района по адресу: ул. Заозерная, 11, пострадала женщина 1962 года рождения. С множественными осколочными ранениями пострадавшая доставлена в больницу им. Калинина", - говорится в сообщении в Теlegram-канале Кулемзина.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о 24 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов города три сотрудника газовой службы получили ранения в Кировском районе, получило повреждение здание детского сада. В Куйбышевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны войск Украины погибла мирная жительница.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

кировский район

донецк (днр)

заозерный

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кировский район, донецк (днр), заозерный, сцкк, украина, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)