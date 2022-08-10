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Средства ПВО сбили семь ракет HIMARS в Херсонской области - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/pvo-1808533222.html
Средства ПВО сбили семь ракет HIMARS в Херсонской области
Средства ПВО сбили семь ракет HIMARS в Херсонской области - РИА Новости, 10.08.2022
Средства ПВО сбили семь ракет HIMARS в Херсонской области
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили семь ракет американской РСЗО HIMARS в Херсонской области, говорится в сводке Минобороны за 10 августа. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:00
2022-08-10T13:55
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
херсонская область
николаевская область
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили семь ракет американской РСЗО HIMARS в Херсонской области, говорится в сводке Минобороны за 10 августа.В Николаевской области комплексы перехватили четыре снаряда РСЗО "Смерч", кроме того за сутки удалось сбить девять украинских беспилотников, в том числе над западной окраиной Донецка.Истребители ВКС России в воздушных боях сбили украинские Су-25, Су-27 и МиГ-29 над различными районами Николаевской области.Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ, уничтожили семь складов вооружения и боеприпасов, немецкую боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса "Гепард" и пусковую установку ЗРК С-300. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два взвода РСЗО "Град", два взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220808/himars-1808181589.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, херсонская область , николаевская область
12:00 10.08.2022 (обновлено: 13:55 10.08.2022)
 
Средства ПВО сбили семь ракет HIMARS в Херсонской области

Минобороны: средства ПВО сбили семь ракет HIMARS в Херсонской области и девять дронов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили семь ракет американской РСЗО HIMARS в Херсонской области, говорится в сводке Минобороны за 10 августа.
"Российскими средствами противовоздушной обороны <…> над населенным пунктом Крынки Херсонской области сбиты в воздухе две баллистические ракеты "Точка-У", а в районах Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк Херсонской области — семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS", — указано в документе.
В Николаевской области комплексы перехватили четыре снаряда РСЗО "Смерч", кроме того за сутки удалось сбить девять украинских беспилотников, в том числе над западной окраиной Донецка.
Истребители ВКС России в воздушных боях сбили украинские Су-25, Су-27 и МиГ-29 над различными районами Николаевской области.
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Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ, уничтожили семь складов вооружения и боеприпасов, немецкую боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса "Гепард" и пусковую установку ЗРК С-300. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два взвода РСЗО "Град", два взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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8 августа, 22:01Специальная военная операция на Украине
США считают, что Украина получила достаточно РСЗО HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныХерсонская областьНиколаевская область
 
 
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