https://ria.ru/20220810/pvo-1808533222.html

Средства ПВО сбили семь ракет HIMARS в Херсонской области

Средства ПВО сбили семь ракет HIMARS в Херсонской области - РИА Новости, 10.08.2022

Средства ПВО сбили семь ракет HIMARS в Херсонской области

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили семь ракет американской РСЗО HIMARS в Херсонской области, говорится в сводке Минобороны за 10 августа. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:00

2022-08-10T12:00

2022-08-10T13:55

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили семь ракет американской РСЗО HIMARS в Херсонской области, говорится в сводке Минобороны за 10 августа.В Николаевской области комплексы перехватили четыре снаряда РСЗО "Смерч", кроме того за сутки удалось сбить девять украинских беспилотников, в том числе над западной окраиной Донецка.Истребители ВКС России в воздушных боях сбили украинские Су-25, Су-27 и МиГ-29 над различными районами Николаевской области.Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ, уничтожили семь складов вооружения и боеприпасов, немецкую боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса "Гепард" и пусковую установку ЗРК С-300. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два взвода РСЗО "Град", два взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220808/himars-1808181589.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, херсонская область , николаевская область