12:00 10.08.2022 (обновлено: 13:55 10.08.2022)
Средства ПВО сбили семь ракет HIMARS в Херсонской области
Минобороны: средства ПВО сбили семь ракет HIMARS в Херсонской области и девять дронов
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили семь ракет американской РСЗО HIMARS в Херсонской области, говорится в сводке Минобороны за 10 августа.
"Российскими средствами противовоздушной обороны <…> над населенным пунктом Крынки Херсонской области сбиты в воздухе две баллистические ракеты "Точка-У", а в районах Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк Херсонской области — семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS", — указано в документе.
В Николаевской области комплексы перехватили четыре снаряда РСЗО "Смерч", кроме того за сутки удалось сбить девять украинских беспилотников, в том числе над западной окраиной Донецка.
Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пять пунктов управления ВСУ, уничтожили семь складов вооружения и боеприпасов, немецкую боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса "Гепард" и пусковую установку ЗРК С-300. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два взвода РСЗО "Град", два взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.