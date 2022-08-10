https://ria.ru/20220810/putin-1808663866.html

Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали

Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали - РИА Новости, 10.08.2022

Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, тот выразил признательность за поддержку со... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:49

2022-08-10T16:49

2022-08-10T16:54

владимир путин

политика

мали

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, тот выразил признательность за поддержку со стороны РФ, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе малийской стороны."Ассими Гойта выразил признательность Владимиру Путину за оказываемую российской стороной разноплановую поддержку", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220809/mali-1808350040.html

мали

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, мали, россия