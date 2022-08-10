https://ria.ru/20220810/putin-1808663866.html
Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали
Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали - РИА Новости, 10.08.2022
Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали
Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, тот выразил признательность за поддержку со... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:49
2022-08-10T16:49
2022-08-10T16:54
владимир путин
политика
мали
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, тот выразил признательность за поддержку со стороны РФ, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе малийской стороны."Ассими Гойта выразил признательность Владимиру Путину за оказываемую российской стороной разноплановую поддержку", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220809/mali-1808350040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, политика, мали, россия
16:49 10.08.2022 (обновлено: 16:54 10.08.2022)
Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали
Президент Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, тот выразил признательность за поддержку со стороны РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе малийской стороны.
"Ассими Гойта выразил признательность Владимиру Путину за оказываемую российской стороной разноплановую поддержку", - говорится в сообщении.