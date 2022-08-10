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Пугачева с детьми на прогулке записала Галкину нежное видео - РИА Новости, 10.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220810/pugacheva-1808640223.html
Пугачева с детьми на прогулке записала Галкину нежное видео
Пугачева с детьми на прогулке записала Галкину нежное видео - РИА Новости, 10.08.2022
Пугачева с детьми на прогулке записала Галкину нежное видео
Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях трогательное видео, снятое для уехавшего на гастроли Максима Галкина. Певица вместе с детьми идет по пляжу и... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:39
2022-08-10T16:39
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
алла пугачева
максим галкин
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях трогательное видео, снятое для уехавшего на гастроли Максима Галкина. Певица вместе с детьми идет по пляжу и просит их помахать шоумену.В подписи к публикации она добавила, что у них все хорошо.Ранее Галкин признался, что скучает по семье.Сейчас певица с детьми находится в Латвии, в то время как шоумен выступает в Европе. На днях у него прошел концерт в Таллине.Композитор Раймонд Паулс недавно высказал мнение, что артистка планирует вернуться в Россию.
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знаменитости, шоу-бизнес, алла пугачева, максим галкин
16:39 10.08.2022
 
Пугачева с детьми на прогулке записала Галкину нежное видео

Пугачева с детьми на прогулке записала уехавшему на гастроли Галкину нежное видео

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкXXI Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
XXI Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях трогательное видео, снятое для уехавшего на гастроли Максима Галкина. Певица вместе с детьми идет по пляжу и просит их помахать шоумену.

"Помашем ручкой папе. Папа, мы идем домой!" – говорит в камеру улыбающаяся артистка.

Скриншот публикации Аллы Пугачевой в социальной сети
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в социальной сети
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в социальной сети
В подписи к публикации она добавила, что у них все хорошо.

"Когда папа в отъезде, он волнуется за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо", – написала Пугачева и добавила смайлик в виде сердца.

Ранее Галкин признался, что скучает по семье.

"На пару дней отъехал, а уже скучаю", – заявил юморист.

Сейчас певица с детьми находится в Латвии, в то время как шоумен выступает в Европе. На днях у него прошел концерт в Таллине.
Композитор Раймонд Паулс недавно высказал мнение, что артистка планирует вернуться в Россию.
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