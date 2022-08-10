https://ria.ru/20220810/pugacheva-1808640223.html

Пугачева с детьми на прогулке записала Галкину нежное видео

Пугачева с детьми на прогулке записала Галкину нежное видео - РИА Новости, 10.08.2022

Пугачева с детьми на прогулке записала Галкину нежное видео

Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях трогательное видео, снятое для уехавшего на гастроли Максима Галкина. Певица вместе с детьми идет по пляжу и... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:39

2022-08-10T16:39

2022-08-10T16:39

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алла пугачева

максим галкин

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях трогательное видео, снятое для уехавшего на гастроли Максима Галкина. Певица вместе с детьми идет по пляжу и просит их помахать шоумену.В подписи к публикации она добавила, что у них все хорошо.Ранее Галкин признался, что скучает по семье.Сейчас певица с детьми находится в Латвии, в то время как шоумен выступает в Европе. На днях у него прошел концерт в Таллине.Композитор Раймонд Паулс недавно высказал мнение, что артистка планирует вернуться в Россию.

https://ria.ru/20220805/pugacheva-1807505265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, алла пугачева, максим галкин