https://ria.ru/20220810/pugacheva-1808640223.html
Пугачева с детьми на прогулке записала Галкину нежное видео
Пугачева с детьми на прогулке записала Галкину нежное видео - РИА Новости, 10.08.2022
Пугачева с детьми на прогулке записала Галкину нежное видео
Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях трогательное видео, снятое для уехавшего на гастроли Максима Галкина. Певица вместе с детьми идет по пляжу и... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:39
2022-08-10T16:39
2022-08-10T16:39
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях трогательное видео, снятое для уехавшего на гастроли Максима Галкина. Певица вместе с детьми идет по пляжу и просит их помахать шоумену.В подписи к публикации она добавила, что у них все хорошо.Ранее Галкин признался, что скучает по семье.Сейчас певица с детьми находится в Латвии, в то время как шоумен выступает в Европе. На днях у него прошел концерт в Таллине.Композитор Раймонд Паулс недавно высказал мнение, что артистка планирует вернуться в Россию.
https://ria.ru/20220805/pugacheva-1807505265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, алла пугачева, максим галкин
Пугачева с детьми на прогулке записала Галкину нежное видео
Пугачева с детьми на прогулке записала уехавшему на гастроли Галкину нежное видео
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Алла Пугачева опубликовала в социальных сетях трогательное видео, снятое для уехавшего на гастроли Максима Галкина. Певица вместе с детьми идет по пляжу и просит их помахать шоумену.
"Помашем ручкой папе. Папа, мы идем домой!" – говорит в камеру улыбающаяся артистка.
В подписи к публикации она добавила, что у них все хорошо.
"Когда папа в отъезде, он волнуется за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо", – написала Пугачева и добавила смайлик в виде сердца.
Ранее Галкин признался, что скучает по семье.
"На пару дней отъехал, а уже скучаю", – заявил юморист.
Сейчас певица с детьми находится в Латвии, в то время как шоумен выступает в Европе. На днях у него прошел концерт в Таллине.
Композитор Раймонд Паулс недавно высказал
мнение, что артистка планирует вернуться в Россию.