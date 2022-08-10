https://ria.ru/20220810/proschet-1808474386.html

Американский полковник назвал просчет США в конфликте на Украине

Американский полковник назвал просчет США в конфликте на Украине - РИА Новости, 10.08.2022

Американский полковник назвал просчет США в конфликте на Украине

США не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетического вооруженного конфликта с Китаем из-за поставок на Украину, предположил в статье для... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T02:35

2022-08-10T02:35

2022-08-10T05:50

в мире

украина

тайвань

китай

сша

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. США не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетического вооруженного конфликта с Китаем из-за поставок на Украину, предположил в статье для журнала American Conservative бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.По его мнению, в случае конфронтации вокруг Тайваня американские ВМС попытаются блокировать тихоокеанское побережье КНР.Полковник считает, что американская армия столкнется с дефицитом некоторых видов вооружений из-за длительности блокады.На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие на Украину. Так, в июле Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи на 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220807/kongress-1807874412.html

украина

тайвань

китай

сша

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в мире, украина, тайвань, китай, сша