02:35 10.08.2022 (обновлено: 05:50 10.08.2022)
Американский полковник назвал просчет США в конфликте на Украине
Полковник Макгрегор: США не хватит запасов оружия для войны с КНР из-за поставок Украине
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. США не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетического вооруженного конфликта с Китаем из-за поставок на Украину, предположил в статье для журнала American Conservative бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Но блокада не лишит Китай основного стратегического преимущества. Глубина территории страны на континенте с дружественной, богатой ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада вряд ли увенчается успехом", — высказался Макгрегор.
Полковник считает, что американская армия столкнется с дефицитом некоторых видов вооружений из-за длительности блокады.
"Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны", — говорится в публикации.
На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие на Украину. Так, в июле Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи на 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.