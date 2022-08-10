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Американский полковник назвал просчет США в конфликте на Украине - РИА Новости, 10.08.2022
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Американский полковник назвал просчет США в конфликте на Украине
Американский полковник назвал просчет США в конфликте на Украине - РИА Новости, 10.08.2022
Американский полковник назвал просчет США в конфликте на Украине
США не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетического вооруженного конфликта с Китаем из-за поставок на Украину, предположил в статье для... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T02:35
2022-08-10T05:50
в мире
украина
тайвань
китай
сша
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. США не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетического вооруженного конфликта с Китаем из-за поставок на Украину, предположил в статье для журнала American Conservative бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.По его мнению, в случае конфронтации вокруг Тайваня американские ВМС попытаются блокировать тихоокеанское побережье КНР.Полковник считает, что американская армия столкнется с дефицитом некоторых видов вооружений из-за длительности блокады.На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие на Украину. Так, в июле Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи на 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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в мире, украина, тайвань, китай, сша
02:35 10.08.2022 (обновлено: 05:50 10.08.2022)
 
Американский полковник назвал просчет США в конфликте на Украине

Полковник Макгрегор: США не хватит запасов оружия для войны с КНР из-за поставок Украине

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. США не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетического вооруженного конфликта с Китаем из-за поставок на Украину, предположил в статье для журнала American Conservative бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его мнению, в случае конфронтации вокруг Тайваня американские ВМС попытаются блокировать тихоокеанское побережье КНР.
"Но блокада не лишит Китай основного стратегического преимущества. Глубина территории страны на континенте с дружественной, богатой ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада вряд ли увенчается успехом", — высказался Макгрегор.
Полковник считает, что американская армия столкнется с дефицитом некоторых видов вооружений из-за длительности блокады.
"Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны", — говорится в публикации.
На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие на Украину. Так, в июле Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи на 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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