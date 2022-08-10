https://ria.ru/20220810/proisshestvie-1808518661.html

В полиции рассказали о нападении на женщину с ребенком под Белгородом

В полиции рассказали о нападении на женщину с ребенком под Белгородом - РИА Новости, 10.08.2022

В полиции рассказали о нападении на женщину с ребенком под Белгородом

Подросток в Белгородской области, тяжело ранивший в дендрарии женщину с ребенком, ранее не попадал в поле зрения правоохранителей, сообщили в УМВД по... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:27

2022-08-10T11:27

2022-08-10T11:41

происшествия

белгородская область

белгородский район

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Подросток в Белгородской области, тяжело ранивший в дендрарии женщину с ребенком, ранее не попадал в поле зрения правоохранителей, сообщили в УМВД по Белгородской области.По данным СК, женщина с ребенком находится в тяжелом состоянии после нападения подростка в Белгородской области, подозреваемый задержан."В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен 16-летний подросток, возможно причастный к совершению преступления. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. Подросток был передан следственным органам. В отношении него следственным комитетом возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.По версии ведомства, в дежурную часть ОМВД по Белгородскому району 9 августа поступило сообщение, что в дендрарии села Бессоновка было совершено нападение на женщину с ребенком, шестилетний мальчик и его 24-летняя мать получили тяжелые травмы, в том числе ножевые ранения. Скорую помощь пострадавшим вызвали очевидцы. Женщина и ребенок госпитализированы.

https://ria.ru/20220728/alyaska-1805472422.html

https://ria.ru/20220627/dtp-1798408950.html

белгородская область

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, белгородский район, следственный комитет россии (ск рф)