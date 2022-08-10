11:27 10.08.2022 (обновлено: 11:41 10.08.2022)
В полиции рассказали о нападении на женщину с ребенком под Белгородом
МВД: подросток, напавший на женщину с ребенком, ранее в поле зрения не попадал
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Подросток в Белгородской области, тяжело ранивший в дендрарии женщину с ребенком, ранее не попадал в поле зрения правоохранителей, сообщили в УМВД по Белгородской области.
По данным СК, женщина с ребенком находится в тяжелом состоянии после нападения подростка в Белгородской области, подозреваемый задержан.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен 16-летний подросток, возможно причастный к совершению преступления. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. Подросток был передан следственным органам. В отношении него следственным комитетом возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
По версии ведомства, в дежурную часть ОМВД по Белгородскому району 9 августа поступило сообщение, что в дендрарии села Бессоновка было совершено нападение на женщину с ребенком, шестилетний мальчик и его 24-летняя мать получили тяжелые травмы, в том числе ножевые ранения. Скорую помощь пострадавшим вызвали очевидцы. Женщина и ребенок госпитализированы.