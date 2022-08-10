Рейтинг@Mail.ru
В полиции рассказали о нападении на женщину с ребенком под Белгородом - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220810/proisshestvie-1808518661.html
В полиции рассказали о нападении на женщину с ребенком под Белгородом
В полиции рассказали о нападении на женщину с ребенком под Белгородом - РИА Новости, 10.08.2022
В полиции рассказали о нападении на женщину с ребенком под Белгородом
Подросток в Белгородской области, тяжело ранивший в дендрарии женщину с ребенком, ранее не попадал в поле зрения правоохранителей, сообщили в УМВД по... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:27
2022-08-10T11:41
происшествия
белгородская область
белгородский район
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Подросток в Белгородской области, тяжело ранивший в дендрарии женщину с ребенком, ранее не попадал в поле зрения правоохранителей, сообщили в УМВД по Белгородской области.По данным СК, женщина с ребенком находится в тяжелом состоянии после нападения подростка в Белгородской области, подозреваемый задержан."В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен 16-летний подросток, возможно причастный к совершению преступления. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. Подросток был передан следственным органам. В отношении него следственным комитетом возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.По версии ведомства, в дежурную часть ОМВД по Белгородскому району 9 августа поступило сообщение, что в дендрарии села Бессоновка было совершено нападение на женщину с ребенком, шестилетний мальчик и его 24-летняя мать получили тяжелые травмы, в том числе ножевые ранения. Скорую помощь пострадавшим вызвали очевидцы. Женщина и ребенок госпитализированы.
https://ria.ru/20220728/alyaska-1805472422.html
https://ria.ru/20220627/dtp-1798408950.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район, следственный комитет россии (ск рф)
11:27 10.08.2022 (обновлено: 11:41 10.08.2022)
 
В полиции рассказали о нападении на женщину с ребенком под Белгородом

МВД: подросток, напавший на женщину с ребенком, ранее в поле зрения не попадал

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Подросток в Белгородской области, тяжело ранивший в дендрарии женщину с ребенком, ранее не попадал в поле зрения правоохранителей, сообщили в УМВД по Белгородской области.
По данным СК, женщина с ребенком находится в тяжелом состоянии после нападения подростка в Белгородской области, подозреваемый задержан.
Полиция, Аляска - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 02:06
СМИ: на Аляске подросток убил трех детей и покончил с собой
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен 16-летний подросток, возможно причастный к совершению преступления. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. Подросток был передан следственным органам. В отношении него следственным комитетом возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
По версии ведомства, в дежурную часть ОМВД по Белгородскому району 9 августа поступило сообщение, что в дендрарии села Бессоновка было совершено нападение на женщину с ребенком, шестилетний мальчик и его 24-летняя мать получили тяжелые травмы, в том числе ножевые ранения. Скорую помощь пострадавшим вызвали очевидцы. Женщина и ребенок госпитализированы.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 13:32
Во Владимирской области подросток на машине въехал в группу людей
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала