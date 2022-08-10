https://ria.ru/20220810/prodazha-1808587589.html

Жительница Екатеринбурга продала сына за 300 тысяч рублей

Жительница Екатеринбурга продала сына за 300 тысяч рублей - РИА Новости, 10.08.2022

Жительница Екатеринбурга продала сына за 300 тысяч рублей

Жительница Екатеринбурга продала сына за 300 тысяч, сейчас ей предъявлено обвинение, сообщили в региональном управлении СК. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:55

2022-08-10T14:55

2022-08-10T16:46

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d1b54acf0636c4f179e0a7180d6cae89.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Жительница Екатеринбурга продала сына за 300 тысяч, сейчас ей предъявлено обвинение, сообщили в региональном управлении СК.По версии следствия, в конце июля 2022 года временно неработающая 36-летняя женщина в одной из социальных сетей разместила объявление о том, что передаст своего семилетнего сына в другую семью. В переписке с одной из "потенциальных покупательниц" она уточнила, что продаст ребенка за 300 тысяч рублей. На обвиняемую вышли полицейские и волонтеры "Альтернативы" — организации, которая борется с торговлей людьми. Один из них связался с женщиной, они договорились встретиться на фудкорте торгового центра и обсудить детали "сделки" — оперативного эксперимента."Мы до конца надеялись, что эта история вымысел, чья-то дурацкая шутка или попытки мошенников завладеть деньгами. Однако когда наша группа уже в Екатеринбурге вместе с сотрудниками из отдела по борьбе с организованной преступностью выехали на сделку, то стали свидетелями продажи мальчика. Наргиза получила деньги и отдала ребенка неизвестному ей человеку", — добавили в "Альтернативе".По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, как только они получили сообщение о продаже ребенка, то начали готовиться к оперативному эксперименту."Ранее задержанная к уголовной ответственности не привлекалась, но с правоохранительной системой России познакомиться успела: в отношении нее возбуждалось административное делопроизводство за незаконную торговлю этиловым спиртом. Глава семьи якобы не знал о криминальной "сделке" супруги", — отметил полицейский.Со слов задержанной, она пошла на преступление из-за тяжелого материального положения, хотя ее супруг сообщил оперуполномоченным о среднем ежемесячном доходе в размере 120 тысяч рублей, семья проживала в двухкомнатной квартире и строила свой дом. Поэтому возможны и другие мотивы случившегося: в семье, кроме этого мальчика, есть еще двое детей — младшая дочь и старший сын, добавили в пресс-службе ГУ МВД. Женщина в итоге созналась в содеянном. Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью два статьи 127.1 УК (торговля в отношении несовершеннолетнего), продолжается сбор доказательств. СК намерен ходатайствовать в суде об аресте матери.Мальчика поместили в больницу для оказания медпомощи, после чего будет решаться вопрос о его дальнейшем месте пребывания, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220706/kaspiysk-1800819553.html

https://ria.ru/20211101/kuzbass-1757286026.html

https://ria.ru/20211122/moskva-1760215958.html

екатеринбург

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)