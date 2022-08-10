https://ria.ru/20220810/probirki-1808590940.html

"Ростех" запустил в Подмосковье производство пробирок для сбора крови

"Ростех" запустил в Подмосковье производство пробирок для сбора крови - РИА Новости, 10.08.2022

"Ростех" запустил в Подмосковье производство пробирок для сбора крови

"Ростех" запустил в подмосковной Балашихе производство вакуумных пробирок для забора венозной крови, продукция практически полностью состоит из отечественного... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:03

2022-08-10T15:03

2022-08-10T15:03

экономика

балашиха

ростех

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Ростех" запустил в подмосковной Балашихе производство вакуумных пробирок для забора венозной крови, продукция практически полностью состоит из отечественного сырья, говорится в сообщении госкорпорации."Госкорпорация "Ростех" запустила в подмосковной Балашихе новое производство вакуумных пробирок для забора венозной крови. Планируется, что к 2024 году объем выпуска этих изделий достигнет не менее 70 миллионов штук ежегодно. Инвестиции в проект составили 436 миллионов рублей", - отмечается в сообщении.В "Ростехе" рассказали, что площадь нового цеха на базе Научно-исследовательского инженерного института (НИИИ) составляет более 1200 квадратных метров. Здесь сосредоточен полный цикл производства – от литья пробирок до сборки и укупорки. Мощность производственной линии – 12 тысяч пробирок в час с возможностью существенного увеличения объемов."В настоящий момент порядка 60% пробирок на рынке приходится на импорт. Мы запускаем свое производство таких изделий и рассчитываем выйти на проектную мощность – 70 миллионов штук ежегодно - к 2024 году. Стоимость российских пробирок заметно ниже, качество не уступает зарубежным образцам. Это позволит значительно нарастить долю российских изделий на рынке уже в ближайшей перспективе", – прокомментировал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.Продукция практически полностью состоит из отечественного сырья. Работа по снижению зависимости от компонентов иностранного производства ведется на постоянной основе, подчеркнули в госкорпорации.В "Ростехе" также отметили, что поставки продукции НИИИ будут налажены в российские медцентры и лаборатории, занимающиеся забором и исследованием крови.

https://ria.ru/20220802/rostekh-1806637015.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, балашиха, ростех