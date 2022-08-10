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В Японии объявили новый состав правительства - РИА Новости, 10.08.2022
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В Японии объявили новый состав правительства
В Японии объявили новый состав правительства - РИА Новости, 10.08.2022
В Японии объявили новый состав правительства
Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно в среду в Токио объявил новый состав кабинета министров страны. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T07:59
2022-08-10T07:59
в мире
япония
россия
министерство обороны японии
хирокадзу мацуно
нобуо киси
коити хагиуда
ясутоси нисимура
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ТОКИО, 10 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно в среду в Токио объявил новый состав кабинета министров страны.Так, министром обороны назначен Ясукадзу Хамада, уже занимавший этот пост с 2008 по 2009 год. Бывший министр обороны Нобуо Киси назначен станет советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности. Ясутоси Нисимура, который до настоящего времени отвечал за меры противодействия коронавирусу и в прошлом занимал пост министра по экономическому развитию, становится министром экономики, торговли и промышленности, министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией.Глава политического совета правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити получает должность министра по экономической безопасности. Ее должность теперь перейдет к Коити Хагиуде, который до настоящего времени находился в должности министра экономики, торговли и промышленности Японии. Бывший глава МИД и министерства обороны Японии Таро Коно назначен министром по вопросам цифровизации.Портфель министра внутренних дел и коммуникаций перейдет к Минору Тераде, который исполнял обязанности советника премьер-министра. Пост министра здравоохранения вновь займет Кацунобу Като.Свои должности сохранят глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно и министр по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагива, который также возглавит штаб по противодействию коронавирусу и будет ответственным за продвижение стартапов. Остался на своем посту и министр государственных земель, транспорта, инфраструктуры и туризма Тэцуо Сайто.Главой комитета государственной безопасности и министром по предотвращению стихийных бедствий стал Коити Тани. Пост министра юстиции получил Ясухиро Ханаси. Министром образования Японии назначена Кэйко Нагаока. Во главе министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства будет Тэцуо Номура. Должность министра по вопросам формирования и развития регионов займет Наоки Окада. Министром окружающей среды будет Акихиро Нисимура.В руководстве Либерально-демократической партии свои посты сохранили заместитель председателя ЛДП Таро Асо и генеральный секретарь партии Тосимицу Мотэги. В течение сегодняшнего дня члены нового кабинета министров вступят в должности после церемонии утверждения императором Японии Нарухито.
https://ria.ru/20220804/iskazhenie-1807126366.html
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в мире, япония, россия, министерство обороны японии, хирокадзу мацуно, нобуо киси, коити хагиуда, ясутоси нисимура
07:59 10.08.2022
 
В Японии объявили новый состав правительства

Генсек правительства Японии Мацуно объявил новый состав кабинета министров страны

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 10 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно в среду в Токио объявил новый состав кабинета министров страны.
Так, министром обороны назначен Ясукадзу Хамада, уже занимавший этот пост с 2008 по 2009 год. Бывший министр обороны Нобуо Киси назначен станет советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности. Ясутоси Нисимура, который до настоящего времени отвечал за меры противодействия коронавирусу и в прошлом занимал пост министра по экономическому развитию, становится министром экономики, торговли и промышленности, министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией.
Глава политического совета правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити получает должность министра по экономической безопасности. Ее должность теперь перейдет к Коити Хагиуде, который до настоящего времени находился в должности министра экономики, торговли и промышленности Японии. Бывший глава МИД и министерства обороны Японии Таро Коно назначен министром по вопросам цифровизации.
Портфель министра внутренних дел и коммуникаций перейдет к Минору Тераде, который исполнял обязанности советника премьер-министра. Пост министра здравоохранения вновь займет Кацунобу Като.
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
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Свои должности сохранят глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно и министр по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагива, который также возглавит штаб по противодействию коронавирусу и будет ответственным за продвижение стартапов. Остался на своем посту и министр государственных земель, транспорта, инфраструктуры и туризма Тэцуо Сайто.
Главой комитета государственной безопасности и министром по предотвращению стихийных бедствий стал Коити Тани. Пост министра юстиции получил Ясухиро Ханаси. Министром образования Японии назначена Кэйко Нагаока. Во главе министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства будет Тэцуо Номура. Должность министра по вопросам формирования и развития регионов займет Наоки Окада. Министром окружающей среды будет Акихиро Нисимура.
В руководстве Либерально-демократической партии свои посты сохранили заместитель председателя ЛДП Таро Асо и генеральный секретарь партии Тосимицу Мотэги. В течение сегодняшнего дня члены нового кабинета министров вступят в должности после церемонии утверждения императором Японии Нарухито.
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В миреЯпонияРоссияМинистерство обороны ЯпонииХирокадзу МацуноНобуо КисиКоити ХагиудаЯсутоси Нисимура
 
 
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