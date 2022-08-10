https://ria.ru/20220810/pravitelstvo-1808481261.html

В Японии объявили новый состав правительства

В Японии объявили новый состав правительства - РИА Новости, 10.08.2022

В Японии объявили новый состав правительства

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно в среду в Токио объявил новый состав кабинета министров страны. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T07:59

2022-08-10T07:59

2022-08-10T07:59

в мире

япония

россия

министерство обороны японии

хирокадзу мацуно

нобуо киси

коити хагиуда

ясутоси нисимура

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ТОКИО, 10 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно в среду в Токио объявил новый состав кабинета министров страны.Так, министром обороны назначен Ясукадзу Хамада, уже занимавший этот пост с 2008 по 2009 год. Бывший министр обороны Нобуо Киси назначен станет советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности. Ясутоси Нисимура, который до настоящего времени отвечал за меры противодействия коронавирусу и в прошлом занимал пост министра по экономическому развитию, становится министром экономики, торговли и промышленности, министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией.Глава политического совета правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити получает должность министра по экономической безопасности. Ее должность теперь перейдет к Коити Хагиуде, который до настоящего времени находился в должности министра экономики, торговли и промышленности Японии. Бывший глава МИД и министерства обороны Японии Таро Коно назначен министром по вопросам цифровизации.Портфель министра внутренних дел и коммуникаций перейдет к Минору Тераде, который исполнял обязанности советника премьер-министра. Пост министра здравоохранения вновь займет Кацунобу Като.Свои должности сохранят глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно и министр по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагива, который также возглавит штаб по противодействию коронавирусу и будет ответственным за продвижение стартапов. Остался на своем посту и министр государственных земель, транспорта, инфраструктуры и туризма Тэцуо Сайто.Главой комитета государственной безопасности и министром по предотвращению стихийных бедствий стал Коити Тани. Пост министра юстиции получил Ясухиро Ханаси. Министром образования Японии назначена Кэйко Нагаока. Во главе министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства будет Тэцуо Номура. Должность министра по вопросам формирования и развития регионов займет Наоки Окада. Министром окружающей среды будет Акихиро Нисимура.В руководстве Либерально-демократической партии свои посты сохранили заместитель председателя ЛДП Таро Асо и генеральный секретарь партии Тосимицу Мотэги. В течение сегодняшнего дня члены нового кабинета министров вступят в должности после церемонии утверждения императором Японии Нарухито.

https://ria.ru/20220804/iskazhenie-1807126366.html

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в мире, япония, россия, министерство обороны японии, хирокадзу мацуно, нобуо киси, коити хагиуда, ясутоси нисимура