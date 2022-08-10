https://ria.ru/20220810/postradavshie-1808487742.html
Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке возросло до 13
Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке возросло до 13 - РИА Новости, 10.08.2022
Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке возросло до 13
Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Крыму увеличилось до 13 человек, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T09:08
2022-08-10T09:08
2022-08-10T10:22
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
происшествия
республика крым
россия
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Крыму увеличилось до 13 человек, сообщил региональный Минздрав.Так, одного человека госпитализировали в Сакскую районную больницу, еще десяти пациентам с легкими травмами, в том числе двоим несовершеннолетним, медпомощь оказали амбулаторно.Еще двое пострадавших обратились в Симферопольскую больницу № 6, после оказания помощи их отпустили домой.Накануне днем на военном аэродроме в Новофедоровке по неустановленным пока причинам сдетонировали боеприпасы. В Минобороны отметили, что никакого огневого воздействия не было.Из прилегающих к аэродрому домов эвакуировали 30 человек, их расселили в пансионатах и гостиницах.
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республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке, происшествия, республика крым, россия, сакский район
09:08 10.08.2022 (обновлено: 10:22 10.08.2022)
Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке возросло до 13
Минздрав Крыма: число пострадавших при взрывах на аэродроме в Новофедоровке возросло до 13
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Крыму увеличилось до 13 человек, сообщил региональный Минздрав.
"По состоянию на 8:30 <…> в результате происшествия в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района пострадало 13 человек и один человек погиб", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Так, одного человека госпитализировали в Сакскую районную больницу, еще десяти пациентам с легкими травмами, в том числе двоим несовершеннолетним, медпомощь оказали амбулаторно.
Еще двое пострадавших обратились в Симферопольскую больницу № 6, после оказания помощи их отпустили домой.
Накануне днем на военном аэродроме в Новофедоровке по неустановленным пока причинам сдетонировали боеприпасы. В Минобороны отметили, что никакого огневого воздействия не было.
Из прилегающих к аэродрому домов эвакуировали 30 человек, их расселили в пансионатах и гостиницах.