https://ria.ru/20220810/postradavshie-1808487742.html

Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке возросло до 13

Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке возросло до 13 - РИА Новости, 10.08.2022

Число пострадавших при взрывах в Новофедоровке возросло до 13

Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Крыму увеличилось до 13 человек, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T09:08

2022-08-10T09:08

2022-08-10T10:22

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

происшествия

республика крым

россия

сакский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Крыму увеличилось до 13 человек, сообщил региональный Минздрав.Так, одного человека госпитализировали в Сакскую районную больницу, еще десяти пациентам с легкими травмами, в том числе двоим несовершеннолетним, медпомощь оказали амбулаторно.Еще двое пострадавших обратились в Симферопольскую больницу № 6, после оказания помощи их отпустили домой.Накануне днем на военном аэродроме в Новофедоровке по неустановленным пока причинам сдетонировали боеприпасы. В Минобороны отметили, что никакого огневого воздействия не было.Из прилегающих к аэродрому домов эвакуировали 30 человек, их расселили в пансионатах и гостиницах.

https://ria.ru/20220809/vzryvy-1808402245.html

республика крым

россия

сакский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке, происшествия, республика крым, россия, сакский район