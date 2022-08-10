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Польские военные начали осваивать американские танки Abrams - РИА Новости, 10.08.2022
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Польские военные начали осваивать американские танки Abrams
Польские военные начали осваивать американские танки Abrams - РИА Новости, 10.08.2022
Польские военные начали осваивать американские танки Abrams
Польские военные начали осваивать американские танки Abrams, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, открывая учения. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:40
2022-08-10T17:40
в мире
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украина
m1 abrams
польша
т-72 "урал"
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ВАРШАВА, 10 авг – РИА Новости. Польские военные начали осваивать американские танки Abrams, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, открывая учения.Ранее Польша заключила контракт на покупку 250 новых американских танков Abrams. Ожидается, что поставки начнутся в начале будущего года и продлятся до 2026 года. После польские военные сообщили, что закупают у США дополнительно 116 бывших в употреблении танков Abrams, которые должны будут восполнить недостаток бронетехники, возникший после передачи Украине нескольких сотен танков Т-72. Первые бывшие в употреблении Abrams уже прибыли в Польшу."Начался курс, начался тренинг, который дает возможность подготовки, быстрой подготовки за короткое время польских солдат и польских техников к обслуживанию танков Abrams", - сказал Блащак, торжественно открывая обучение."Нашей целью является то, чтобы танки, когда прибудут на вооружение Войска польского, могли обслуживаться обученными солдатами. И так будет. Мы рассчитываем уже в будущем году получить 116 танков Abrams старшей версии", – добавил он.
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в мире, сша, украина, m1 abrams, польша, т-72 "урал"
17:40 10.08.2022
 
Польские военные начали осваивать американские танки Abrams

Министр обороны Блащак: польские военные начали обучение на американских танках Abrams

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные готовят танки Abrams к разгрузке на железнодорожной станции
Американские военные готовят танки Abrams к разгрузке на железнодорожной станции - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные готовят танки Abrams к разгрузке на железнодорожной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 авг – РИА Новости. Польские военные начали осваивать американские танки Abrams, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, открывая учения.
Ранее Польша заключила контракт на покупку 250 новых американских танков Abrams. Ожидается, что поставки начнутся в начале будущего года и продлятся до 2026 года. После польские военные сообщили, что закупают у США дополнительно 116 бывших в употреблении танков Abrams, которые должны будут восполнить недостаток бронетехники, возникший после передачи Украине нескольких сотен танков Т-72. Первые бывшие в употреблении Abrams уже прибыли в Польшу.
"Начался курс, начался тренинг, который дает возможность подготовки, быстрой подготовки за короткое время польских солдат и польских техников к обслуживанию танков Abrams", - сказал Блащак, торжественно открывая обучение.
"Нашей целью является то, чтобы танки, когда прибудут на вооружение Войска польского, могли обслуживаться обученными солдатами. И так будет. Мы рассчитываем уже в будущем году получить 116 танков Abrams старшей версии", – добавил он.
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В миреСШАУкраинаM1 AbramsПольшаТ-72 "Урал"
 
 
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