https://ria.ru/20220810/polsha-1808681152.html

Польские военные начали осваивать американские танки Abrams

Польские военные начали осваивать американские танки Abrams - РИА Новости, 10.08.2022

Польские военные начали осваивать американские танки Abrams

Польские военные начали осваивать американские танки Abrams, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, открывая учения. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:40

2022-08-10T17:40

2022-08-10T17:40

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ВАРШАВА, 10 авг – РИА Новости. Польские военные начали осваивать американские танки Abrams, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, открывая учения.Ранее Польша заключила контракт на покупку 250 новых американских танков Abrams. Ожидается, что поставки начнутся в начале будущего года и продлятся до 2026 года. После польские военные сообщили, что закупают у США дополнительно 116 бывших в употреблении танков Abrams, которые должны будут восполнить недостаток бронетехники, возникший после передачи Украине нескольких сотен танков Т-72. Первые бывшие в употреблении Abrams уже прибыли в Польшу."Начался курс, начался тренинг, который дает возможность подготовки, быстрой подготовки за короткое время польских солдат и польских техников к обслуживанию танков Abrams", - сказал Блащак, торжественно открывая обучение."Нашей целью является то, чтобы танки, когда прибудут на вооружение Войска польского, могли обслуживаться обученными солдатами. И так будет. Мы рассчитываем уже в будущем году получить 116 танков Abrams старшей версии", – добавил он.

https://ria.ru/20220804/ssha-1807095733.html

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в мире, сша, украина, m1 abrams, польша, т-72 "урал"