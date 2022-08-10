https://ria.ru/20220810/pokupka-1808478600.html

В Закарпатье заявили о риске продажи украинской земли неизвестным юрлицам

В Закарпатье заявили о риске продажи украинской земли неизвестным юрлицам - РИА Новости, 10.08.2022

В Закарпатье заявили о риске продажи украинской земли неизвестным юрлицам

Еще до отмены моратория на продажу украинской сельскохозяйственной земли крупные компании "с неясной историей владения" арендовали угодья на сотни тысяч... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T06:56

2022-08-10T06:56

2022-08-10T06:59

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БУДАПЕШТ, 10 авг — РИА Новости. Еще до отмены моратория на продажу украинской сельскохозяйственной земли крупные компании "с неясной историей владения" арендовали угодья на сотни тысяч гектаров, а с 2024 года они будут иметь преимущественное право покупки земли, заявил председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович. Его слова приводит венгерское новостное агентство V4.Верховная рада Украины ранее приняла закон, отменивший с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действовавший в стране 18 лет. Согласно документу, первые два года землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины. С 2024 года рынок откроется для украинских юридических лиц. Иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума. Принятие этого закона являлось одним из ключевых требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Украине.По словам Брензовича, еще до отмены моратория разрешалось сдавать сельскохозяйственные земли в аренду на срок до 49 лет, из-за чего "уже раньше имела место концентрация этих земель... огромные земельные угодья на десятки тысяч, сотни тысяч гектаров"."Вообще в договорах прописано преимущественное право покупки, и с 2024 года по закону преимущественное право покупки земель будет у арендаторов. Однако это такие огромные компании, что невозможно узнать, какова их история владения", — сказал Брензович.Как отмечает издание, через разные компании землю могли приобрести китайские и американские предприятия, а помимо "крупных компаний с неопределенным прошлым" огромные участки земли скупали украинские олигархи, особенно большая концентрация была в крупных зернопроизводящих районах юга и юго-востока Украины."Поэтому принятие закона долгое время встречало серьезное сопротивление, но в итоге людям Зеленского удалось его протолкнуть, и хотя крупные и мелкие западные компании уже присутствовали в Украине до 2014 года, нет сомнений, что после 2014 года этот процесс — заключение договоров аренды и принятие закона о земле — ускорился", — отметил Брензович.По данным издания, ранее СМИ сообщали, что за год со времени реформы три международных консорциума с участием американского капитала — Cargill, Dupont и Monsanto — стали крупнейшими покупателями украинской земли и приобрели в общей сложности 17 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель, что составляет 28 процентов территории Украины.

https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html

https://ria.ru/20220719/evrosoyuz-1803203450.html

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в мире, украина, верховная рада украины, мвф, cargill