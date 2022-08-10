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WSJ сообщила о "слежке" литовских вертолетов за российскими поездами - РИА Новости, 10.08.2022
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WSJ сообщила о "слежке" литовских вертолетов за российскими поездами
WSJ сообщила о "слежке" литовских вертолетов за российскими поездами - РИА Новости, 10.08.2022
WSJ сообщила о "слежке" литовских вертолетов за российскими поездами
Литовские вертолеты сопровождают многие российские поезда, следующие в Калининградскую область, из-за "опасений" за Сувалкский коридор, пишет обозреватель... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T03:41
2022-08-10T11:38
анджей дуда
калининградская область
польша
литва
еврокомиссия
евросоюз
нато
россия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Литовские вертолеты сопровождают многие российские поезда, следующие в Калининградскую область, из-за "опасений" за Сувалкский коридор, пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниел Майклз.Как рассказали изданию в Министерстве внутренних дел Литвы, пограничники в четыре раза увеличили количество патрульных вылетов по сравнению с 2020 годом.По его словам, НАТО обеспокоена будущим польско-литовского пограничного региона, находящегося между Калининградской областью и Белоруссией. Тревожные настроения отпугивают многих туристов, что негативно сказывается на польских бизнесменах в Сувалках и отпугивает инвесторов."Мэр города Чеслав Ренкевич рассказал (президенту Польши. — Прим. ред.) Анджею Дуде, что местным компаниям, занимающимся производством пиломатериалов, мебели и прочего, вскоре может потребоваться господдержка", — говорится в статье.Бывший заместитель мэра Сувалок Ева Сидорек, в свою очередь, утверждает, что в других районах Польши думают, будто в Сувалкском коридоре "уже идут бои".Литва запретила с 18 июня провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а перевозки по железной дороге возможны при должном контроле. На этом фоне литовский Шяуляй Банк, обслуживающий все платежи по калининградскому транзиту, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией.Сувалкский коридор — участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около ста километров.
https://ria.ru/20220622/koridor-1797299292.html
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анджей дуда, калининградская область, польша, литва, еврокомиссия, евросоюз, нато, россия, в мире
03:41 10.08.2022 (обновлено: 11:38 10.08.2022)
 
WSJ сообщила о "слежке" литовских вертолетов за российскими поездами

WSJ: литовские вертолеты следят за российскими поездами из-за страха за Сувалкский коридор

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПервый грузовой поезд с цементом прибывает в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза
Первый грузовой поезд с цементом прибывает в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Первый грузовой поезд с цементом прибывает в Калининград транзитом через Литву после снятия ограничений Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Литовские вертолеты сопровождают многие российские поезда, следующие в Калининградскую область, из-за "опасений" за Сувалкский коридор, пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниел Майклз.
Как рассказали изданию в Министерстве внутренних дел Литвы, пограничники в четыре раза увеличили количество патрульных вылетов по сравнению с 2020 годом.

"Многие российские поезда сопровождают литовские вертолеты, чтобы убедиться, что те не остановятся, и с них не станут ничего ни сгружать, ни загружать", — заявил Майклз.

По его словам, НАТО обеспокоена будущим польско-литовского пограничного региона, находящегося между Калининградской областью и Белоруссией. Тревожные настроения отпугивают многих туристов, что негативно сказывается на польских бизнесменах в Сувалках и отпугивает инвесторов.
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"Мэр города Чеслав Ренкевич рассказал (президенту Польши. — Прим. ред.) Анджею Дуде, что местным компаниям, занимающимся производством пиломатериалов, мебели и прочего, вскоре может потребоваться господдержка", — говорится в статье.
Бывший заместитель мэра Сувалок Ева Сидорек, в свою очередь, утверждает, что в других районах Польши думают, будто в Сувалкском коридоре "уже идут бои".
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Литва запретила с 18 июня провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а перевозки по железной дороге возможны при должном контроле. На этом фоне литовский Шяуляй Банк, обслуживающий все платежи по калининградскому транзиту, намерен с 1 сентября прекратить банковские операции с Россией.
Сувалкский коридор — участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около ста километров.
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Анджей ДудаКалининградская областьПольшаЛитваЕврокомиссияЕвросоюзНАТОРоссияВ мире
 
 
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