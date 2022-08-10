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Сургутский район Югры получил средства на поддержку аграриев - РИА Новости, 10.08.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220810/podderzhka-1808643301.html
Сургутский район Югры получил средства на поддержку аграриев
Сургутский район Югры получил средства на поддержку аграриев - РИА Новости, 10.08.2022
Сургутский район Югры получил средства на поддержку аграриев
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дополнительно предоставило Сургутскому району более 80 миллионов рублей на поддержку агропромышленного РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:01
2022-08-10T16:01
ханты-мансийский автономный округ
экономика
сургутский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дополнительно предоставило Сургутскому району более 80 миллионов рублей на поддержку агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба администрации района."Сургутскому району дополнительно был предоставлен 71 миллион рублей на поддержку животноводства и 11 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы фермеров. Этой финансовой поддержкой могут воспользоваться крестьянские хозяйства и предприниматели, занимающиеся переработкой рыбы. Поддержка аграриев в наших северных условиях очень важна и приносит свои результаты", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, слова которого приводятся в сообщении.Помимо этого, скоро фермеры района смогут получать субсидии на компенсацию в размере 50% от произведенных затрат на строительство, приобретение оборудования и техники – проект соответствующего постановления уже проходит процедуру согласования, добавили в администрации.По информации властей, четверть всей сельхозпродукции Югры производится в Сургутском районе. В настоящее время в районе действует 31 крестьянско-фермерское хозяйство, где занимаются разведением крупного и мелкого рогатого скота, свиней, птицы, реализуют молочную и мясную продукцию, куриное и перепелиное яйцо.С начала года в рамках муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса" предоставлено 185 миллионов рублей на развитие животноводства, еще 14 миллионов – на поддержку рыбной отрасли.
https://ria.ru/20220421/agrarii-1784701607.html
https://ria.ru/20220606/agrarii-1793514093.html
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экономика, сургутский район
16:01 10.08.2022
 
Сургутский район Югры получил средства на поддержку аграриев

Сургутский район Югры получил более 80 миллионов рублей на поддержку аграриев

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дополнительно предоставило Сургутскому району более 80 миллионов рублей на поддержку агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба администрации района.
"Сургутскому району дополнительно был предоставлен 71 миллион рублей на поддержку животноводства и 11 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы фермеров. Этой финансовой поддержкой могут воспользоваться крестьянские хозяйства и предприниматели, занимающиеся переработкой рыбы. Поддержка аграриев в наших северных условиях очень важна и приносит свои результаты", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, слова которого приводятся в сообщении.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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Помимо этого, скоро фермеры района смогут получать субсидии на компенсацию в размере 50% от произведенных затрат на строительство, приобретение оборудования и техники – проект соответствующего постановления уже проходит процедуру согласования, добавили в администрации.
По информации властей, четверть всей сельхозпродукции Югры производится в Сургутском районе. В настоящее время в районе действует 31 крестьянско-фермерское хозяйство, где занимаются разведением крупного и мелкого рогатого скота, свиней, птицы, реализуют молочную и мясную продукцию, куриное и перепелиное яйцо.
С начала года в рамках муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса" предоставлено 185 миллионов рублей на развитие животноводства, еще 14 миллионов – на поддержку рыбной отрасли.
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