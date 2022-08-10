https://ria.ru/20220810/podderzhka-1808643301.html

Сургутский район Югры получил средства на поддержку аграриев

Сургутский район Югры получил средства на поддержку аграриев - РИА Новости, 10.08.2022

Сургутский район Югры получил средства на поддержку аграриев

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дополнительно предоставило Сургутскому району более 80 миллионов рублей на поддержку агропромышленного РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:01

2022-08-10T16:01

2022-08-10T16:01

ханты-мансийский автономный округ

экономика

сургутский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дополнительно предоставило Сургутскому району более 80 миллионов рублей на поддержку агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба администрации района."Сургутскому району дополнительно был предоставлен 71 миллион рублей на поддержку животноводства и 11 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы фермеров. Этой финансовой поддержкой могут воспользоваться крестьянские хозяйства и предприниматели, занимающиеся переработкой рыбы. Поддержка аграриев в наших северных условиях очень важна и приносит свои результаты", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, слова которого приводятся в сообщении.Помимо этого, скоро фермеры района смогут получать субсидии на компенсацию в размере 50% от произведенных затрат на строительство, приобретение оборудования и техники – проект соответствующего постановления уже проходит процедуру согласования, добавили в администрации.По информации властей, четверть всей сельхозпродукции Югры производится в Сургутском районе. В настоящее время в районе действует 31 крестьянско-фермерское хозяйство, где занимаются разведением крупного и мелкого рогатого скота, свиней, птицы, реализуют молочную и мясную продукцию, куриное и перепелиное яйцо.С начала года в рамках муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса" предоставлено 185 миллионов рублей на развитие животноводства, еще 14 миллионов – на поддержку рыбной отрасли.

https://ria.ru/20220421/agrarii-1784701607.html

https://ria.ru/20220606/agrarii-1793514093.html

сургутский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сургутский район