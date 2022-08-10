https://ria.ru/20220810/peskov-1808738760.html
Страны, отрицающие Россию, переходят границы разумного, заявил Песков
Страны, отрицающие Россию, переходят границы разумного, заявил Песков - РИА Новости, 11.08.2022
Страны, отрицающие Россию, переходят границы разумного, заявил Песков
Многие страны переходят границы разумного, но Россию нельзя отрицать, это невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-10T21:26
2022-08-10T21:26
2022-08-11T00:06
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Многие страны переходят границы разумного, но Россию нельзя отрицать, это невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Литвы о лишении фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко государственной награды за участие в российском шоу."Действительно мы видим, что очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного. Ну, можно ли отрицать Чайковского, нельзя. Можно ли отрицать Россию - нельзя. Хотите, не хотите - это просто невозможно", - заявил Песков в эфире программы "Вести" на "России 1".
https://ria.ru/20220807/rusofobiya-1807761715.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, в мире
21:26 10.08.2022 (обновлено: 00:06 11.08.2022)
Страны, отрицающие Россию, переходят границы разумного, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: многие страны переходят границы разумного в отрицании России