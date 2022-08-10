https://ria.ru/20220810/peskov-1808738760.html

Страны, отрицающие Россию, переходят границы разумного, заявил Песков

Страны, отрицающие Россию, переходят границы разумного, заявил Песков - РИА Новости, 11.08.2022

Страны, отрицающие Россию, переходят границы разумного, заявил Песков

Многие страны переходят границы разумного, но Россию нельзя отрицать, это невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-10T21:26

2022-08-10T21:26

2022-08-11T00:06

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Многие страны переходят границы разумного, но Россию нельзя отрицать, это невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Литвы о лишении фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко государственной награды за участие в российском шоу."Действительно мы видим, что очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного. Ну, можно ли отрицать Чайковского, нельзя. Можно ли отрицать Россию - нельзя. Хотите, не хотите - это просто невозможно", - заявил Песков в эфире программы "Вести" на "России 1".

https://ria.ru/20220807/rusofobiya-1807761715.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, в мире