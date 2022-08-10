https://ria.ru/20220810/peski-1808534466.html

ВКС уничтожили до 70 процентов военных 56-й украинской бригады в Песках

ВКС уничтожили до 70 процентов военных 56-й украинской бригады в Песках - РИА Новости, 10.08.2022

ВКС уничтожили до 70 процентов военных 56-й украинской бригады в Песках

Украинская 56-я мотопехотная бригада утратила боеспособность после ударов ВКС по ее позициям вблизи населенного пункта Пески в Донбассе, сообщило российское... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:03

2022-08-10T12:03

2022-08-10T16:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинская 56-я мотопехотная бригада утратила боеспособность после ударов ВКС по ее позициям вблизи населенного пункта Пески в Донбассе, сообщило российское Минобороны."В подразделениях соединения уничтожено до 70 процентов личного состава. Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали", — говорится в сводке ведомства.Кроме того, в результате атак ВКС убиты до 30 военнослужащих 54-й механизированной бригады ВСУ, располагавшихся в населенном пункте Красногоровка, и до ста человек — в районе Андреевки Харьковской области.Уничтожено также более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой.

https://ria.ru/20220810/spetsoperatsiya-1808535869.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, рсзо himars, украина