12:03 10.08.2022 (обновлено: 16:20 10.08.2022)
ВКС уничтожили до 70 процентов военных 56-й украинской бригады в Песках
Минобороны: ВКС России уничтожили до 70 процентов военных 56-й украинской бригады в Песках
Карта военных учений. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинская 56-я мотопехотная бригада утратила боеспособность после ударов ВКС по ее позициям вблизи населенного пункта Пески в Донбассе, сообщило российское Минобороны.
"В подразделениях соединения уничтожено до 70 процентов личного состава. Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали", — говорится в сводке ведомства.
Кроме того, в результате атак ВКС убиты до 30 военнослужащих 54-й механизированной бригады ВСУ, располагавшихся в населенном пункте Красногоровка, и до ста человек — в районе Андреевки Харьковской области.
Уничтожено также более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой.