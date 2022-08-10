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ВКС уничтожили до 70 процентов военных 56-й украинской бригады в Песках - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/peski-1808534466.html
ВКС уничтожили до 70 процентов военных 56-й украинской бригады в Песках
ВКС уничтожили до 70 процентов военных 56-й украинской бригады в Песках - РИА Новости, 10.08.2022
ВКС уничтожили до 70 процентов военных 56-й украинской бригады в Песках
Украинская 56-я мотопехотная бригада утратила боеспособность после ударов ВКС по ее позициям вблизи населенного пункта Пески в Донбассе, сообщило российское... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:03
2022-08-10T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
рсзо himars
украина
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинская 56-я мотопехотная бригада утратила боеспособность после ударов ВКС по ее позициям вблизи населенного пункта Пески в Донбассе, сообщило российское Минобороны."В подразделениях соединения уничтожено до 70 процентов личного состава. Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали", — говорится в сводке ведомства.Кроме того, в результате атак ВКС убиты до 30 военнослужащих 54-й механизированной бригады ВСУ, располагавшихся в населенном пункте Красногоровка, и до ста человек — в районе Андреевки Харьковской области.Уничтожено также более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой.
https://ria.ru/20220810/spetsoperatsiya-1808535869.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, рсзо himars, украина
12:03 10.08.2022 (обновлено: 16:20 10.08.2022)
 
ВКС уничтожили до 70 процентов военных 56-й украинской бригады в Песках

Минобороны: ВКС России уничтожили до 70 процентов военных 56-й украинской бригады в Песках

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКарта военных учений
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Украинская 56-я мотопехотная бригада утратила боеспособность после ударов ВКС по ее позициям вблизи населенного пункта Пески в Донбассе, сообщило российское Минобороны.
"В подразделениях соединения уничтожено до 70 процентов личного состава. Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали", — говорится в сводке ведомства.
Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
12:06Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили пять пунктов управления ВСУ
Кроме того, в результате атак ВКС убиты до 30 военнослужащих 54-й механизированной бригады ВСУ, располагавшихся в населенном пункте Красногоровка, и до ста человек — в районе Андреевки Харьковской области.
Уничтожено также более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По словам Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияРСЗО HIMARSУкраина
 
 
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