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Болгарские производители персиков заявили о коллапсе отрасли - РИА Новости, 10.08.2022
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Болгарские производители персиков заявили о коллапсе отрасли
Болгарские производители персиков заявили о коллапсе отрасли - РИА Новости, 10.08.2022
Болгарские производители персиков заявили о коллапсе отрасли
Производители персиков в Болгарии заявляют о грозящем отрасли коллапсе в связи с волной импорта из Греции, садоводы которой, в свою очередь, потеряли рынки... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:15
2022-08-10T18:46
в мире
экономика
болгария
греция
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Производители персиков в Болгарии заявляют о грозящем отрасли коллапсе в связи с волной импорта из Греции, садоводы которой, в свою очередь, потеряли рынки России, Украины и Белоруссии, заявил представитель ассоциации "Болгарский персик" Коста Петров.Петров представляет производителей Сливенской области на юго-востоке страны, где выращивается около 75 процентов национального урожая персиков, предназначенных для переработки, и 40 процентов десертных персиков."В этом году нас ждал полный крах. В начале закупочной кампании цена на килограмм персиков составляла 65 стотинок, но сейчас упала до 56 стотинок (0,26 доллара), и фабрики хотят, чтобы она снизилась еще больше. При таких затратах наши сельхозпроизводители работают в убыток. Большинство уже сдались", — заявил он в интервью агентству БТА.Болгарские производители связывают обвал на оптовом рынке персиков (цены упали на 70-80 процентов по сравнению с прошлым годом) с агрессивным импортом из Греции. Южный сосед Болгарии этим летом потерял рынки России, Украины и Белоруссии, на которые ранее приходилось 37-39 процентов его фруктового экспорта.Петров заявил, что сливенские производители персиков готовят акции протеста с требованием принять меры по государственной поддержке их отрасли.
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в мире, экономика, болгария, греция
17:15 10.08.2022 (обновлено: 18:46 10.08.2022)
 
Болгарские производители персиков заявили о коллапсе отрасли

Болгарские производители персиков заявили о коллапсе отрасли из-за волны импорта из Греции

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкФруктовый сад
Фруктовый сад - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Производители персиков в Болгарии заявляют о грозящем отрасли коллапсе в связи с волной импорта из Греции, садоводы которой, в свою очередь, потеряли рынки России, Украины и Белоруссии, заявил представитель ассоциации "Болгарский персик" Коста Петров.
Петров представляет производителей Сливенской области на юго-востоке страны, где выращивается около 75 процентов национального урожая персиков, предназначенных для переработки, и 40 процентов десертных персиков.
"В этом году нас ждал полный крах. В начале закупочной кампании цена на килограмм персиков составляла 65 стотинок, но сейчас упала до 56 стотинок (0,26 доллара), и фабрики хотят, чтобы она снизилась еще больше. При таких затратах наши сельхозпроизводители работают в убыток. Большинство уже сдались", — заявил он в интервью агентству БТА.
Болгарские производители связывают обвал на оптовом рынке персиков (цены упали на 70-80 процентов по сравнению с прошлым годом) с агрессивным импортом из Греции. Южный сосед Болгарии этим летом потерял рынки России, Украины и Белоруссии, на которые ранее приходилось 37-39 процентов его фруктового экспорта.
Петров заявил, что сливенские производители персиков готовят акции протеста с требованием принять меры по государственной поддержке их отрасли.
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