https://ria.ru/20220810/persiki-1808673768.html

Болгарские производители персиков заявили о коллапсе отрасли

Болгарские производители персиков заявили о коллапсе отрасли - РИА Новости, 10.08.2022

Болгарские производители персиков заявили о коллапсе отрасли

Производители персиков в Болгарии заявляют о грозящем отрасли коллапсе в связи с волной импорта из Греции, садоводы которой, в свою очередь, потеряли рынки... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:15

2022-08-10T17:15

2022-08-10T18:46

в мире

экономика

болгария

греция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154968/96/1549689652_0:97:3030:1801_1920x0_80_0_0_5f70cf7cd61aa2ec9dfe656e6ca7763e.jpg

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Производители персиков в Болгарии заявляют о грозящем отрасли коллапсе в связи с волной импорта из Греции, садоводы которой, в свою очередь, потеряли рынки России, Украины и Белоруссии, заявил представитель ассоциации "Болгарский персик" Коста Петров.Петров представляет производителей Сливенской области на юго-востоке страны, где выращивается около 75 процентов национального урожая персиков, предназначенных для переработки, и 40 процентов десертных персиков."В этом году нас ждал полный крах. В начале закупочной кампании цена на килограмм персиков составляла 65 стотинок, но сейчас упала до 56 стотинок (0,26 доллара), и фабрики хотят, чтобы она снизилась еще больше. При таких затратах наши сельхозпроизводители работают в убыток. Большинство уже сдались", — заявил он в интервью агентству БТА.Болгарские производители связывают обвал на оптовом рынке персиков (цены упали на 70-80 процентов по сравнению с прошлым годом) с агрессивным импортом из Греции. Южный сосед Болгарии этим летом потерял рынки России, Украины и Белоруссии, на которые ранее приходилось 37-39 процентов его фруктового экспорта.Петров заявил, что сливенские производители персиков готовят акции протеста с требованием принять меры по государственной поддержке их отрасли.

https://ria.ru/20220805/strakh-1807379624.html

болгария

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, болгария, греция