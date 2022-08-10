https://ria.ru/20220810/persiki-1808673768.html
Болгарские производители персиков заявили о коллапсе отрасли
Болгарские производители персиков заявили о коллапсе отрасли - РИА Новости, 10.08.2022
Болгарские производители персиков заявили о коллапсе отрасли
Производители персиков в Болгарии заявляют о грозящем отрасли коллапсе в связи с волной импорта из Греции, садоводы которой, в свою очередь, потеряли рынки... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:15
2022-08-10T17:15
2022-08-10T18:46
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экономика
болгария
греция
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Производители персиков в Болгарии заявляют о грозящем отрасли коллапсе в связи с волной импорта из Греции, садоводы которой, в свою очередь, потеряли рынки России, Украины и Белоруссии, заявил представитель ассоциации "Болгарский персик" Коста Петров.Петров представляет производителей Сливенской области на юго-востоке страны, где выращивается около 75 процентов национального урожая персиков, предназначенных для переработки, и 40 процентов десертных персиков."В этом году нас ждал полный крах. В начале закупочной кампании цена на килограмм персиков составляла 65 стотинок, но сейчас упала до 56 стотинок (0,26 доллара), и фабрики хотят, чтобы она снизилась еще больше. При таких затратах наши сельхозпроизводители работают в убыток. Большинство уже сдались", — заявил он в интервью агентству БТА.Болгарские производители связывают обвал на оптовом рынке персиков (цены упали на 70-80 процентов по сравнению с прошлым годом) с агрессивным импортом из Греции. Южный сосед Болгарии этим летом потерял рынки России, Украины и Белоруссии, на которые ранее приходилось 37-39 процентов его фруктового экспорта.Петров заявил, что сливенские производители персиков готовят акции протеста с требованием принять меры по государственной поддержке их отрасли.
https://ria.ru/20220805/strakh-1807379624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, болгария, греция
17:15 10.08.2022 (обновлено: 18:46 10.08.2022)
Болгарские производители персиков заявили о коллапсе отрасли
Болгарские производители персиков заявили о коллапсе отрасли из-за волны импорта из Греции
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Производители персиков в Болгарии заявляют о грозящем отрасли коллапсе в связи с волной импорта из Греции, садоводы которой, в свою очередь, потеряли рынки России, Украины и Белоруссии, заявил
представитель ассоциации "Болгарский персик" Коста Петров.
Петров представляет производителей Сливенской области на юго-востоке страны, где выращивается около 75 процентов национального урожая персиков, предназначенных для переработки, и 40 процентов десертных персиков.
"В этом году нас ждал полный крах. В начале закупочной кампании цена на килограмм персиков составляла 65 стотинок, но сейчас упала до 56 стотинок (0,26 доллара), и фабрики хотят, чтобы она снизилась еще больше. При таких затратах наши сельхозпроизводители работают в убыток. Большинство уже сдались", — заявил он в интервью агентству БТА.
Болгарские производители связывают обвал на оптовом рынке персиков (цены упали на 70-80 процентов по сравнению с прошлым годом) с агрессивным импортом из Греции
. Южный сосед Болгарии
этим летом потерял рынки России
, Украины
и Белоруссии
, на которые ранее приходилось 37-39 процентов его фруктового экспорта.
Петров заявил, что сливенские производители персиков готовят акции протеста с требованием принять меры по государственной поддержке их отрасли.