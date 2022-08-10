https://ria.ru/20220810/perevody-1808659423.html

Эксперт оценил идею дополнительно подтверждать крупные переводы

Эксперт оценил идею дополнительно подтверждать крупные переводы - РИА Новости, 10.08.2022

Эксперт оценил идею дополнительно подтверждать крупные переводы

Инициатива дополнительно подтверждать крупные переводы денег для борьбы с мошенничеством не только неудобна клиентам, но и создаст дополнительную нагрузку на... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:39

2022-08-10T16:39

2022-08-10T16:39

экономика

россия

общество

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Инициатива дополнительно подтверждать крупные переводы денег для борьбы с мошенничеством не только неудобна клиентам, но и создаст дополнительную нагрузку на российские банки, заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский.Ранее в среду газета "Известия" написала, что участники финансового рынка в качестве новой меры борьбы с мошенниками предложили Банку России заморозку переводов на сумму свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию. Одно из предложений участников рынка состоит в введении промежуточных или динамических эскроу-счетов, где эти средства бы блокировались."Такое решение создаст дополнительные ограничения для российской финансовой системы. Механизм предлагаемого решения будет неудобен для пользователей и создаст дополнительную нагрузку на банковскую систему. Гораздо целесообразнее было бы развивать уже существующие системы противодействия мошенничеству на уровне отдельных банков", - считает эксперт.По его словам, технически ввести дополнительное подтверждение переводов свыше определенной суммы можно, но это вряд ли обезопасит клиентов банка от социальной инженерии.

https://ria.ru/20220729/dengi-1805934753.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, общество