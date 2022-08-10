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"Правда тела". Всегда ли вредно переедание
"Правда тела". Всегда ли вредно переедание - РИА Новости, 10.08.2022
"Правда тела". Всегда ли вредно переедание
Самая простая формула похудения – "меньше ешь и больше двигайся", но срабатывает она не всегда. В каких случаях этот рецепт не поможет, когда полезно досыта наесться калорийной еды, какие признаки у переедания и так ли оно опасно, как говорят.
2022-08-10T12:00
2022-08-10T12:00
2022-08-10T12:00
правда тела
подкаст
здоровый образ жизни (зож)
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"Правда тела". Всегда ли вредно переедание
Самая простая формула похудения – "меньше ешь и больше двигайся", но срабатывает она не всегда. В каких случаях этот рецепт не поможет, когда полезно досыта наесться калорийной еды, какие признаки у переедания и так ли оно опасно, как говорят.
audio/mpeg
"Правда тела". Всегда ли вредно переедание
Самая простая формула похудения – "меньше ешь и больше двигайся", но срабатывает она не всегда. В каких случаях этот рецепт не поможет, когда полезно досыта наесться калорийной еды, какие признаки у переедания и так ли оно опасно, как говорят.
audio/mpeg
Как выбраться из эффекта плато, зачем нужны читмилы, когда дробное питание полезно и когда оно может навредить - рассказывает врач-эндокринолог Роман Терушкин.1:29 – какие гормоны включают чувство голода2:16 – как убедить желудок в том, что он сыт4:10 – почему после сладкого хочется есть5:05 – "организму важно сколько съел в неделю, а не за день"6:42 – кто прав в битве диетологов7:10 – минусы дробного питания8:14 – худел-худел и перестал. Что делать на плато9:25 – почему иногда полезно объедаться10:10 – когда не работает "меньше ешь и больше тренируйся"11:12 – признаки переедания12:20 – "если после обеда хочется отдохнуть – разберитесь с инсулином и кислородом"Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио
"Правда тела". Всегда ли вредно переедание
Самая простая формула похудения – "меньше ешь и больше двигайся", но срабатывает она не всегда. В каких случаях этот рецепт не поможет, когда полезно досыта наесться калорийной еды, какие признаки у переедания и так ли оно опасно, как говорят.
Как выбраться из эффекта плато, зачем нужны читмилы, когда дробное питание полезно и когда оно может навредить - рассказывает врач-эндокринолог Роман Терушкин
.
1:29 – какие гормоны включают чувство голода
2:16 – как убедить желудок в том, что он сыт
4:10 – почему после сладкого хочется есть
5:05 – "организму важно сколько съел в неделю, а не за день"
6:42 – кто прав в битве диетологов
7:10 – минусы дробного питания
8:14 – худел-худел и перестал. Что делать на плато
9:25 – почему иногда полезно объедаться
10:10 – когда не работает "меньше ешь и больше тренируйся"
11:12 – признаки переедания
12:20 – "если после обеда хочется отдохнуть – разберитесь с инсулином и кислородом"
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