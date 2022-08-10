https://ria.ru/20220810/pereedanie-1805694663.html

"Правда тела". Всегда ли вредно переедание

"Правда тела". Всегда ли вредно переедание - РИА Новости, 10.08.2022

"Правда тела". Всегда ли вредно переедание

Самая простая формула похудения – "меньше ешь и больше двигайся", но срабатывает она не всегда. В каких случаях этот рецепт не поможет, когда полезно досыта наесться калорийной еды, какие признаки у переедания и так ли оно опасно, как говорят.

2022-08-10T12:00

2022-08-10T12:00

2022-08-10T12:00

правда тела

подкаст

здоровый образ жизни (зож)

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"Правда тела". Всегда ли вредно переедание Самая простая формула похудения – "меньше ешь и больше двигайся", но срабатывает она не всегда. В каких случаях этот рецепт не поможет, когда полезно досыта наесться калорийной еды, какие признаки у переедания и так ли оно опасно, как говорят. audio/mpeg

"Правда тела". Всегда ли вредно переедание Самая простая формула похудения – "меньше ешь и больше двигайся", но срабатывает она не всегда. В каких случаях этот рецепт не поможет, когда полезно досыта наесться калорийной еды, какие признаки у переедания и так ли оно опасно, как говорят. audio/mpeg

Как выбраться из эффекта плато, зачем нужны читмилы, когда дробное питание полезно и когда оно может навредить - рассказывает врач-эндокринолог Роман Терушкин.1:29 – какие гормоны включают чувство голода2:16 – как убедить желудок в том, что он сыт4:10 – почему после сладкого хочется есть5:05 – "организму важно сколько съел в неделю, а не за день"6:42 – кто прав в битве диетологов7:10 – минусы дробного питания8:14 – худел-худел и перестал. Что делать на плато9:25 – почему иногда полезно объедаться10:10 – когда не работает "меньше ешь и больше тренируйся"11:12 – признаки переедания12:20 – "если после обеда хочется отдохнуть – разберитесь с инсулином и кислородом"Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио