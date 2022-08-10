https://ria.ru/20220810/passazhiry-1808327246.html
Стюардесса рассказала, какие ошибки совершают пассажиры на борту самолета
Стюардесса рассказала, какие ошибки совершают пассажиры на борту самолета - РИА Новости, 10.08.2022
Стюардесса рассказала, какие ошибки совершают пассажиры на борту самолета
Стюардесса Бет Виндзор рассказала, какие ошибки чаще всего совершают пассажиры во время полета на самолете, пишет The Sun. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T04:07
2022-08-10T04:07
2022-08-10T04:07
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Стюардесса Бет Виндзор рассказала, какие ошибки чаще всего совершают пассажиры во время полета на самолете, пишет The Sun.Первая — снимать обувь. По словам бортпроводницы, пол — это одна из самых грязных частей лайнера, поэтому сидеть или перемещаться по салону в носках не стоит: можно подхватить инфекцию.Также она не рекомендует класть вещи в карман сидения спереди. "Их очень редко убирают, там можно обнаружить даже грязные подгузники и нижнее белье", — предупреждает Бет.Чтобы обезопасить себя от заболеваний кишечника, стоит пить только бутилированную воду, а не из-под крана или кипяченую: баки в самолетах не чистят, поэтому в жидкости могут содержаться опасные бактерии.Алкоголя тоже лучше избегать. "Употребление крепких напитков на борту — не то же самое, что на земле, это совсем другой опыт, — говорит девушка. — Низкое давление в салоне может снизить уровень кислорода в крови, и вам станет плохо".
https://ria.ru/20220807/aeroport-1807573996.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, пассажиры
Стюардесса рассказала, какие ошибки совершают пассажиры на борту самолета
Стюардесса из Британии рассказала, какие ошибки совершают пассажиры на борту самолета
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Стюардесса Бет Виндзор рассказала, какие ошибки чаще всего совершают пассажиры во время полета на самолете, пишет
The Sun.
Первая — снимать обувь. По словам бортпроводницы, пол — это одна из самых грязных частей лайнера, поэтому сидеть или перемещаться по салону в носках не стоит: можно подхватить инфекцию.
Также она не рекомендует класть вещи в карман сидения спереди. "Их очень редко убирают, там можно обнаружить даже грязные подгузники и нижнее белье", — предупреждает Бет.
Чтобы обезопасить себя от заболеваний кишечника, стоит пить только бутилированную воду, а не из-под крана или кипяченую: баки в самолетах не чистят, поэтому в жидкости могут содержаться опасные бактерии.
Алкоголя тоже лучше избегать. "Употребление крепких напитков на борту — не то же самое, что на земле, это совсем другой опыт, — говорит девушка. — Низкое давление в салоне может снизить уровень кислорода в крови, и вам станет плохо".