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В Черновцах советские памятники перенесут из центра на Одесскую улицу

В Черновцах советские памятники перенесут из центра на Одесскую улицу - РИА Новости, 10.08.2022

В Черновцах советские памятники перенесут из центра на Одесскую улицу

Часть советских памятников в центре украинских Черновцов, в том числе братскую могилу генералов и офицеров Советской армии, демонтируют и перенесут на Одесскую... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:38

2022-08-10T15:38

2022-08-10T15:39

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великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Часть советских памятников в центре украинских Черновцов, в том числе братскую могилу генералов и офицеров Советской армии, демонтируют и перенесут на Одесскую улицу, следует из решения исполкома горсовета.В горсовете сообщили, что решение принято из-за "общественного резонанса", остальные фундаменты и обелиски, которые не несут смысловой нагрузки, переместят после решения минкульта Украины."Над вопросом эксгумации советских военных из братской могилы мы работаем со специалистами из Львова и Ивано-Франковска. В ближайшие дни мы начнем процесс переноса. Мы ничего не нарушаем, а делаем то, что от нас зависит на данном этапе, учитывая мнение черновчан", - отметил заместитель мэра Василий Зазуляк.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220518/vandalizm-1789296214.html

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в мире, украина, львов, россия, черновцы, великая отечественная война (1941-1945)