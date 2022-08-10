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В Черновцах советские памятники перенесут из центра на Одесскую улицу - РИА Новости, 10.08.2022
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В Черновцах советские памятники перенесут из центра на Одесскую улицу
В Черновцах советские памятники перенесут из центра на Одесскую улицу - РИА Новости, 10.08.2022
В Черновцах советские памятники перенесут из центра на Одесскую улицу
Часть советских памятников в центре украинских Черновцов, в том числе братскую могилу генералов и офицеров Советской армии, демонтируют и перенесут на Одесскую... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:38
2022-08-10T15:39
в мире
украина
львов
россия
черновцы
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Часть советских памятников в центре украинских Черновцов, в том числе братскую могилу генералов и офицеров Советской армии, демонтируют и перенесут на Одесскую улицу, следует из решения исполкома горсовета.В горсовете сообщили, что решение принято из-за "общественного резонанса", остальные фундаменты и обелиски, которые не несут смысловой нагрузки, переместят после решения минкульта Украины."Над вопросом эксгумации советских военных из братской могилы мы работаем со специалистами из Львова и Ивано-Франковска. В ближайшие дни мы начнем процесс переноса. Мы ничего не нарушаем, а делаем то, что от нас зависит на данном этапе, учитывая мнение черновчан", - отметил заместитель мэра Василий Зазуляк.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, украина, львов, россия, черновцы, великая отечественная война (1941-1945)
15:38 10.08.2022 (обновлено: 15:39 10.08.2022)
 
В Черновцах советские памятники перенесут из центра на Одесскую улицу

В Черновцах советские памятники и братскую могилу перенесут из центра на Одесскую улицу

© РИА Новости / Сверида / Перейти в фотобанкПамятник советским и чехословацким воинам в Черновцах
Памятник советским и чехословацким воинам в Черновцах - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Сверида
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Памятник советским и чехословацким воинам в Черновцах. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Часть советских памятников в центре украинских Черновцов, в том числе братскую могилу генералов и офицеров Советской армии, демонтируют и перенесут на Одесскую улицу, следует из решения исполкома горсовета.

"Исполнительный комитет согласовал перемещение объектов культурного наследия местного значения на Одесскую улицу... Перенесут четыре элемента: братскую могилу генералов и офицеров Советской армии, монумент Победы с площади Соборной, памятник "Воин с автоматом" из Центрального парка имени Тараса Шевченко и танк Т-34 экипажа гвардии лейтенанта Никитина с площади Привокзальной", - приводит текст решения исполкома горсовета Черновцов украинское издание "АСС".

В горсовете сообщили, что решение принято из-за "общественного резонанса", остальные фундаменты и обелиски, которые не несут смысловой нагрузки, переместят после решения минкульта Украины.
"Над вопросом эксгумации советских военных из братской могилы мы работаем со специалистами из Львова и Ивано-Франковска. В ближайшие дни мы начнем процесс переноса. Мы ничего не нарушаем, а делаем то, что от нас зависит на данном этапе, учитывая мнение черновчан", - отметил заместитель мэра Василий Зазуляк.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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