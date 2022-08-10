15:38 10.08.2022 (обновлено: 15:39 10.08.2022)
В Черновцах советские памятники перенесут из центра на Одесскую улицу
В Черновцах советские памятники и братскую могилу перенесут из центра на Одесскую улицу
Памятник советским и чехословацким воинам в Черновцах. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Часть советских памятников в центре украинских Черновцов, в том числе братскую могилу генералов и офицеров Советской армии, демонтируют и перенесут на Одесскую улицу, следует из решения исполкома горсовета.
"Исполнительный комитет согласовал перемещение объектов культурного наследия местного значения на Одесскую улицу... Перенесут четыре элемента: братскую могилу генералов и офицеров Советской армии, монумент Победы с площади Соборной, памятник "Воин с автоматом" из Центрального парка имени Тараса Шевченко и танк Т-34 экипажа гвардии лейтенанта Никитина с площади Привокзальной", - приводит текст решения исполкома горсовета Черновцов украинское издание "АСС".
В горсовете сообщили, что решение принято из-за "общественного резонанса", остальные фундаменты и обелиски, которые не несут смысловой нагрузки, переместят после решения минкульта Украины.
"Над вопросом эксгумации советских военных из братской могилы мы работаем со специалистами из Львова и Ивано-Франковска. В ближайшие дни мы начнем процесс переноса. Мы ничего не нарушаем, а делаем то, что от нас зависит на данном этапе, учитывая мнение черновчан", - отметил заместитель мэра Василий Зазуляк.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.