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Под Красноярском девушка погибла во время съемки видеоклипа ко дню рождения - РИА Новости, 10.08.2022
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Под Красноярском девушка погибла во время съемки видеоклипа ко дню рождения
Под Красноярском девушка погибла во время съемки видеоклипа ко дню рождения - РИА Новости, 10.08.2022
Под Красноярском девушка погибла во время съемки видеоклипа ко дню рождения
Следователи выясняют обстоятельства гибели 23-летней девушки, которая сорвалась с четырехметровой высоты смотровой площадки в Дивногорске Красноярского края,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:01
2022-08-10T13:01
происшествия
дивногорск
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели 23-летней девушки, которая сорвалась с четырехметровой высоты смотровой площадки в Дивногорске Красноярского края, пытаясь снять видеоролик накануне своего дня рождения, сообщает региональный главк ГСУ СК.По данным пресс-службы, в понедельник стало известно, что на набережной Дивногорска обнаружено тело девушки с характерными травмами при падении с высоты. По данному факту проводится проверка."По данным проверки, около 23 часов 8 августа 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своей подругой приехала на смотровую площадку набережной города Дивногорска для съемки любительского видеоклипа. В ходе съемки женщина, грубо пренебрегая правилами личной безопасности, перелезла через перила ограждения смотровой площадки и, не удержавшись, упала вниз с четырех метровой высоты. От полученных при падении телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.В пресс-службе РИА Новости пояснили, что инцидент произошел накануне дня рождения погибшей.
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происшествия, дивногорск, красноярск
13:01 10.08.2022
 
Под Красноярском девушка погибла во время съемки видеоклипа ко дню рождения

Под Красноярском девушка упала с четырех метров во время съемки видеоклипа ко дню рождения

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели 23-летней девушки, которая сорвалась с четырехметровой высоты смотровой площадки в Дивногорске Красноярского края, пытаясь снять видеоролик накануне своего дня рождения, сообщает региональный главк ГСУ СК.
По данным пресс-службы, в понедельник стало известно, что на набережной Дивногорска обнаружено тело девушки с характерными травмами при падении с высоты. По данному факту проводится проверка.
"По данным проверки, около 23 часов 8 августа 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своей подругой приехала на смотровую площадку набережной города Дивногорска для съемки любительского видеоклипа. В ходе съемки женщина, грубо пренебрегая правилами личной безопасности, перелезла через перила ограждения смотровой площадки и, не удержавшись, упала вниз с четырех метровой высоты. От полученных при падении телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В пресс-службе РИА Новости пояснили, что инцидент произошел накануне дня рождения погибшей.
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