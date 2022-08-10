https://ria.ru/20220810/padenie-1808554988.html

Под Красноярском девушка погибла во время съемки видеоклипа ко дню рождения

Под Красноярском девушка погибла во время съемки видеоклипа ко дню рождения - РИА Новости, 10.08.2022

Под Красноярском девушка погибла во время съемки видеоклипа ко дню рождения

Следователи выясняют обстоятельства гибели 23-летней девушки, которая сорвалась с четырехметровой высоты смотровой площадки в Дивногорске Красноярского края,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:01

2022-08-10T13:01

2022-08-10T13:01

происшествия

дивногорск

красноярск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

КРАСНОЯРСК, 10 авг - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели 23-летней девушки, которая сорвалась с четырехметровой высоты смотровой площадки в Дивногорске Красноярского края, пытаясь снять видеоролик накануне своего дня рождения, сообщает региональный главк ГСУ СК.По данным пресс-службы, в понедельник стало известно, что на набережной Дивногорска обнаружено тело девушки с характерными травмами при падении с высоты. По данному факту проводится проверка."По данным проверки, около 23 часов 8 августа 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своей подругой приехала на смотровую площадку набережной города Дивногорска для съемки любительского видеоклипа. В ходе съемки женщина, грубо пренебрегая правилами личной безопасности, перелезла через перила ограждения смотровой площадки и, не удержавшись, упала вниз с четырех метровой высоты. От полученных при падении телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.В пресс-службе РИА Новости пояснили, что инцидент произошел накануне дня рождения погибшей.

https://ria.ru/20220810/podzhog-1808515814.html

дивногорск

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, дивногорск, красноярск