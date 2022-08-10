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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку - РИА Новости, 10.08.2022
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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку - РИА Новости, 10.08.2022
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T06:03
2022-08-10T11:40
в мире
фумио кисида
япония
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ТОКИО, 10 авг — РИА Новости. Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.Специальное заседание кабинета министров началось в 11:30 по местному времени (05:30 мск.).Как ожидается, в скором времени станет известно о новом составе правительства Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды.Изначально перестановки ожидались в начале сентября, однако Кисида решил провести их сейчас в связи с намерением ускорить продвижение экономической концепции "нового капитализма", необходимостью принятия мер из-за роста цен на продовольствие и топливо, а также ради того, чтобы заранее подготовиться к сессии парламента.
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в мире, фумио кисида, япония
06:03 10.08.2022 (обновлено: 11:40 10.08.2022)
 
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку в преддверии перестановок в кабмине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкНебоскребы на берегу района Тюо в Токио
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 авг — РИА Новости. Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.
Специальное заседание кабинета министров началось в 11:30 по местному времени (05:30 мск.).
Как ожидается, в скором времени станет известно о новом составе правительства Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды.
Изначально перестановки ожидались в начале сентября, однако Кисида решил провести их сейчас в связи с намерением ускорить продвижение экономической концепции "нового капитализма", необходимостью принятия мер из-за роста цен на продовольствие и топливо, а также ради того, чтобы заранее подготовиться к сессии парламента.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 06:06
Кисида станет первым премьером Японии, принявшим участие в конференции ДНЯО
 
В миреФумио КисидаЯпония
 
 
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