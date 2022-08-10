https://ria.ru/20220810/otstavka-1808477894.html

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку - РИА Новости, 10.08.2022

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T06:03

2022-08-10T06:03

2022-08-10T11:40

в мире

фумио кисида

япония

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ТОКИО, 10 авг — РИА Новости. Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, сообщило агентство Киодо.Специальное заседание кабинета министров началось в 11:30 по местному времени (05:30 мск.).Как ожидается, в скором времени станет известно о новом составе правительства Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды.Изначально перестановки ожидались в начале сентября, однако Кисида решил провести их сейчас в связи с намерением ускорить продвижение экономической концепции "нового капитализма", необходимостью принятия мер из-за роста цен на продовольствие и топливо, а также ради того, чтобы заранее подготовиться к сессии парламента.

https://ria.ru/20220729/kisida-1805751037.html

япония

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в мире, фумио кисида, япония