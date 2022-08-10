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Источник раскрыл подробности отравления троих детей в Саратовской области
Источник раскрыл подробности отравления троих детей в Саратовской области - РИА Новости, 10.08.2022
Источник раскрыл подробности отравления троих детей в Саратовской области
У обвиняемой в убийстве трех внуков и дочери-инвалида в Саратовской области, предположительно, было нестабильное психологическое состояние после смерти мужа и... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T03:05
2022-08-10T03:05
2022-08-10T07:48
происшествия
саратовская область
марксовский район
убийство
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. У обвиняемой в убийстве трех внуков и дочери-инвалида в Саратовской области, предположительно, было нестабильное психологическое состояние после смерти мужа и на фоне бытовых проблем, рассказал РИА Новости информированный источник."У обвиняемой, вероятно, было нестабильное психологическое состояние после смерти супруга и на фоне накопившихся бытовых конфликтов. Женщине будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", — уточнил собеседник агентства.О гибели трехлетнего мальчика и пятилетней девочки в селе Александровка Марксовского района Саратовской области правоохранители сообщали в декабре, их семилетнего брата и 23-летнюю тетю госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. Позже они скончались.Вскоре была задержана 49-летняя женщина, оказавшаяся бабушкой маленьких детей и матерью девушки-инвалида. Она рассказала, как отравила детей: подмешала им в молочную лапшу отравляющее вещество, которое взяла из бардачка в машине у покойного мужа. Женщина арестована, против нее возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
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саратовская область
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Признание жительницы саратовского села в приготовлении супа с ядом. Кадры СК РФ
Жительница саратовского села Александровка арестована по делу об убийстве своих трех внуков (3, 5 и 7 лет) и дочери (23). На видео СК она рассказывает, как варила малышам суп с ядом.
2022-08-10T03:05
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происшествия, саратовская область, марксовский район, убийство
03:05 10.08.2022 (обновлено: 07:48 10.08.2022)
Источник раскрыл подробности отравления троих детей в Саратовской области
Отравившая троих внуков под Саратовом страдала от нестабильного психологического состояния
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. У обвиняемой в убийстве трех внуков и дочери-инвалида в Саратовской области, предположительно, было нестабильное психологическое состояние после смерти мужа и на фоне бытовых проблем, рассказал РИА Новости информированный источник.
"У обвиняемой, вероятно, было нестабильное психологическое состояние после смерти супруга и на фоне накопившихся бытовых конфликтов. Женщине будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза", — уточнил собеседник агентства.
О гибели трехлетнего мальчика и пятилетней девочки в селе Александровка Марксовского района Саратовской области
правоохранители сообщали в декабре, их семилетнего брата и 23-летнюю тетю госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. Позже они скончались.
Вскоре была задержана 49-летняя женщина, оказавшаяся бабушкой маленьких детей и матерью девушки-инвалида. Она рассказала, как отравила детей: подмешала им в молочную лапшу отравляющее вещество, которое взяла из бардачка в машине у покойного мужа. Женщина арестована, против нее возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.