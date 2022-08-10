Рейтинг@Mail.ru
Посол России отверг обвинения США в "минировании" территории Украины - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/obvineniya-1808476687.html
Посол России отверг обвинения США в "минировании" территории Украины
Посол России отверг обвинения США в "минировании" территории Украины - РИА Новости, 10.08.2022
Посол России отверг обвинения США в "минировании" территории Украины
Американская сторона бездоказательно возлагает на Россию ответственность за минирование территории Украины, Москва решительно отвергает эти обвинения, говорится РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T05:02
2022-08-10T05:12
специальная военная операция на украине
в мире
сша
анатолий антонов
россия
украина
посольство рф в сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602787748_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_cdcf3b568f556acdd5d604d24dee2e28.jpg
ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Американская сторона бездоказательно возлагает на Россию ответственность за минирование территории Украины, Москва решительно отвергает эти обвинения, говорится в ответе российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на вопрос СМИ о намерении Штатов помочь Киеву в разминировании.Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента, что США намерены в скором времени выделить Украине порядка 89 миллионов долларов в рамках помощи по разминированию ее территорий.Он добавил, что украинские террористы выпускают по городам Донбасса оснащенные противопехотными фугасными минами "Лепесток" снаряды, на которых подорвались уже более 30 человек, включая детей и пожилых людей."Такие действия красноречиво говорят об отношении режима Зеленского к населению тех земель, которые Киев хотел бы считать своими", — подчеркнул посол.Глава российской дипмиссии заключил, что давно пришло время "правдиво показать миру преступления киевского режима, призвав его к ответственности за злодеяния".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220809/donetsk-1808446715.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602787748_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_cd66b795c16ad0a05ad7645c38e54d82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, анатолий антонов, россия, украина, посольство рф в сша
05:02 10.08.2022 (обновлено: 05:12 10.08.2022)
 
Посол России отверг обвинения США в "минировании" территории Украины

Посол Антонов: США бездоказательно обвиняют Россию в минировании территории Украины

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Американская сторона бездоказательно возлагает на Россию ответственность за минирование территории Украины, Москва решительно отвергает эти обвинения, говорится в ответе российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на вопрос СМИ о намерении Штатов помочь Киеву в разминировании.
Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента, что США намерены в скором времени выделить Украине порядка 89 миллионов долларов в рамках помощи по разминированию ее территорий.

"Вашингтон бездоказательно возлагает на нас ответственность за минирование территории республики. <...> Решительно отвергаем данные инсинуации. Bo время переговоров по экспорту зерна международное сообщество уже убедилось, что украинцы сами заминировали прибрежную акваторию Черного моря", — отметил Антонов.

Он добавил, что украинские террористы выпускают по городам Донбасса оснащенные противопехотными фугасными минами "Лепесток" снаряды, на которых подорвались уже более 30 человек, включая детей и пожилых людей.
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 21:03Специальная военная операция на Украине
Мирный житель ранен в Петровском районе Донецка при взрыве мины "Лепесток"
"Такие действия красноречиво говорят об отношении режима Зеленского к населению тех земель, которые Киев хотел бы считать своими", — подчеркнул посол.
Глава российской дипмиссии заключил, что давно пришло время "правдиво показать миру преступления киевского режима, призвав его к ответственности за злодеяния".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШААнатолий АнтоновРоссияУкраинаПосольство РФ в США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала