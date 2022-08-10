https://ria.ru/20220810/obvineniya-1808476687.html

Посол России отверг обвинения США в "минировании" территории Украины

Посол России отверг обвинения США в "минировании" территории Украины - РИА Новости, 10.08.2022

Посол России отверг обвинения США в "минировании" территории Украины

Американская сторона бездоказательно возлагает на Россию ответственность за минирование территории Украины, Москва решительно отвергает эти обвинения, говорится РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T05:02

2022-08-10T05:02

2022-08-10T05:12

специальная военная операция на украине

в мире

сша

анатолий антонов

россия

украина

посольство рф в сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602787748_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_cdcf3b568f556acdd5d604d24dee2e28.jpg

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Американская сторона бездоказательно возлагает на Россию ответственность за минирование территории Украины, Москва решительно отвергает эти обвинения, говорится в ответе российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на вопрос СМИ о намерении Штатов помочь Киеву в разминировании.Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента, что США намерены в скором времени выделить Украине порядка 89 миллионов долларов в рамках помощи по разминированию ее территорий.Он добавил, что украинские террористы выпускают по городам Донбасса оснащенные противопехотными фугасными минами "Лепесток" снаряды, на которых подорвались уже более 30 человек, включая детей и пожилых людей."Такие действия красноречиво говорят об отношении режима Зеленского к населению тех земель, которые Киев хотел бы считать своими", — подчеркнул посол.Глава российской дипмиссии заключил, что давно пришло время "правдиво показать миру преступления киевского режима, призвав его к ответственности за злодеяния".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220809/donetsk-1808446715.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, анатолий антонов, россия, украина, посольство рф в сша