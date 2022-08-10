05:02 10.08.2022 (обновлено: 05:12 10.08.2022)
Посол России отверг обвинения США в "минировании" территории Украины
Посол Антонов: США бездоказательно обвиняют Россию в минировании территории Украины
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости. Американская сторона бездоказательно возлагает на Россию ответственность за минирование территории Украины, Москва решительно отвергает эти обвинения, говорится в ответе российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на вопрос СМИ о намерении Штатов помочь Киеву в разминировании.
"Вашингтон бездоказательно возлагает на нас ответственность за минирование территории республики. <...> Решительно отвергаем данные инсинуации. Bo время переговоров по экспорту зерна международное сообщество уже убедилось, что украинцы сами заминировали прибрежную акваторию Черного моря", — отметил Антонов.
Он добавил, что украинские террористы выпускают по городам Донбасса оснащенные противопехотными фугасными минами "Лепесток" снаряды, на которых подорвались уже более 30 человек, включая детей и пожилых людей.
"Такие действия красноречиво говорят об отношении режима Зеленского к населению тех земель, которые Киев хотел бы считать своими", — подчеркнул посол.
Глава российской дипмиссии заключил, что давно пришло время "правдиво показать миру преступления киевского режима, призвав его к ответственности за злодеяния".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.