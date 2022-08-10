https://ria.ru/20220810/obstrel-1808654379.html

Украинские войска дважды обстреляли Донецк

Украинские войска дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.08.2022

Украинские войска дважды обстреляли Донецк

Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк, применив в том числе артиллерию "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:32

2022-08-10T16:32

2022-08-10T16:32

в мире

донецк (днр)

украина

красногоровка

нато

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк, применив в том числе артиллерию "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.40 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра... 15.10 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

донецк (днр)

украина

красногоровка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), украина, красногоровка, нато