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Украинские войска дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.08.2022
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Украинские войска дважды обстреляли Донецк
Украинские войска дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.08.2022
Украинские войска дважды обстреляли Донецк
Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк, применив в том числе артиллерию "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:32
2022-08-10T16:32
в мире
донецк (днр)
украина
красногоровка
нато
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк, применив в том числе артиллерию "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.40 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра... 15.10 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, донецк (днр), украина, красногоровка, нато
16:32 10.08.2022
 
Украинские войска дважды обстреляли Донецк

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Донецк, применив в том числе артиллерию "натовского" калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.40 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра... 15.10 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
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14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
 
В миреДонецк (ДНР)УкраинаКрасногоровкаНАТО
 
 
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