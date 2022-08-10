https://ria.ru/20220810/obstrel-1808479404.html
Украинские войска выпустили 15 снарядов по двум районам Донецка
Украинские войска выпустили 15 снарядов по двум районам Донецка - РИА Новости, 10.08.2022
Украинские войска выпустили 15 снарядов по двум районам Донецка
Украинские войска утром выпустили 15 снарядов по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T07:16
2022-08-10T07:16
2022-08-10T07:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795155921_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_b862670663c529ece6f445118294fde6.jpg
ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Украинские войска утром выпустили 15 снарядов по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.49 — н.п. Нетайлово — н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 7 снарядов калибром 152 мм", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также представительство заявило, что в 05.45 было выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795155921_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0adeb95112ad92c7bcca5d0f3481c821.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), куйбышевский район, днр
Украинские войска выпустили 15 снарядов по двум районам Донецка
Украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 152 и 155 мм по двум районам Донецка