https://ria.ru/20220810/obstrel-1808479404.html

Украинские войска выпустили 15 снарядов по двум районам Донецка

Украинские войска выпустили 15 снарядов по двум районам Донецка - РИА Новости, 10.08.2022

Украинские войска выпустили 15 снарядов по двум районам Донецка

Украинские войска утром выпустили 15 снарядов по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T07:16

2022-08-10T07:16

2022-08-10T07:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795155921_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_b862670663c529ece6f445118294fde6.jpg

ДОНЕЦК, 10 авг — РИА Новости. Украинские войска утром выпустили 15 снарядов по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.49 — н.п. Нетайлово — н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 7 снарядов калибром 152 мм", — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также представительство заявило, что в 05.45 было выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, днр