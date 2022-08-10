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Поставки нефти в Чехию по "Дружбе" не восстановят, заявили в Transpetrol - РИА Новости, 11.08.2022
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Поставки нефти в Чехию по "Дружбе" не восстановят, заявили в Transpetrol
Поставки нефти в Чехию по "Дружбе" не восстановят, заявили в Transpetrol - РИА Новости, 11.08.2022
Поставки нефти в Чехию по "Дружбе" не восстановят, заявили в Transpetrol
Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" не возобновятся, сообщила журналистам помощник главы компании Transpetrol, Линда Вашковичова. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-10T21:14
2022-08-11T00:02
экономика
чехия
цены на нефть
венгрия
словакия
транснефть
укртранснафта
в мире
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ПРАГА, 10 авг — РИА Новости. Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" не возобновятся, сообщила журналистам помощник главы компании Transpetrol, Линда Вашковичова.При этом Вашковичова не стала приводить каких-либо дальнейших подробностей.В свою очередь, глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела рассказал, что Прага и Варшава совместно ищут решение по поставкам, которое подойдет сторонам с правовой и технической точки зрения. Польская компания PKN Orlen владеет крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами Чехии.Сикела также заверил, что Чехия располагает стратегическими запасами нефти примерно на 90 дней."Транснефть" накануне подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из России по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не может провести транзитный платеж в условиях санкций ЕС.Десятого августа стало известно, что венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок и оплатили транзитные расходы. Нефть снова стала поступать по трубопроводу.Нефтепровод "Дружба" начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный, который идет по территории Белоруссии, Польши и Германии, и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.Прокачка по нефтепроводу в 2019 году составила 42,3 миллиона тонн, в том числе в Чехию — 3,8 миллиона тонн, в Словакию — пять миллионов, в Венгрию — 4,1 миллиона тонн. В 2021-м "Транснефть" сократила транспортировку до 35,9 миллиона тонн. Прогнозировалось, что в 2022 году поставки увеличатся до 45,5 миллиона тонн.В мае, после того как Будапешт объявил о невозможности полного отказа от российского газа, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде транзита по "Дружбе", с которым может "что-то случиться". В свою очередь, советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан отметил, что страны Евросоюза гарантировали Будапешту возможность морских поставок нефти из России, если прокачка по "Дружбе" остановится.
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экономика, чехия, цены на нефть, венгрия, словакия, транснефть, укртранснафта, в мире, нефтепровод "дружба"
21:14 10.08.2022 (обновлено: 00:02 11.08.2022)
 
Поставки нефти в Чехию по "Дружбе" не восстановят, заявили в Transpetrol

Transpetrol: поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" не возобновят

© РИА Новости / Ю. Филимонов / Перейти в фотобанкНулевая отметка нефтепровода "Дружба"
Нулевая отметка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Ю. Филимонов
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Нулевая отметка нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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ПРАГА, 10 авг — РИА Новости. Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" не возобновятся, сообщила журналистам помощник главы компании Transpetrol, Линда Вашковичова.

"Поставка (нефти) в Чехию не будет обновлена", — заявила она.

При этом Вашковичова не стала приводить каких-либо дальнейших подробностей.
В свою очередь, глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела рассказал, что Прага и Варшава совместно ищут решение по поставкам, которое подойдет сторонам с правовой и технической точки зрения. Польская компания PKN Orlen владеет крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами Чехии.
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Сикела также заверил, что Чехия располагает стратегическими запасами нефти примерно на 90 дней.
"Транснефть" накануне подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из России по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не может провести транзитный платеж в условиях санкций ЕС.
Десятого августа стало известно, что венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок и оплатили транзитные расходы. Нефть снова стала поступать по трубопроводу.
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Нефтепровод "Дружба" начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный, который идет по территории Белоруссии, Польши и Германии, и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Прокачка по нефтепроводу в 2019 году составила 42,3 миллиона тонн, в том числе в Чехию — 3,8 миллиона тонн, в Словакию — пять миллионов, в Венгрию — 4,1 миллиона тонн. В 2021-м "Транснефть" сократила транспортировку до 35,9 миллиона тонн. Прогнозировалось, что в 2022 году поставки увеличатся до 45,5 миллиона тонн.
В мае, после того как Будапешт объявил о невозможности полного отказа от российского газа, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде транзита по "Дружбе", с которым может "что-то случиться". В свою очередь, советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан отметил, что страны Евросоюза гарантировали Будапешту возможность морских поставок нефти из России, если прокачка по "Дружбе" остановится.
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ЭкономикаЧехияЦены на нефтьВенгрияСловакияТранснефтьУкртранснафтаВ миреНефтепровод "Дружба"
 
 
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