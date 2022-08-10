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В Венгрии назвали остановку транзита по "Дружбе" шантажом со стороны Киева

В Венгрии назвали остановку транзита по "Дружбе" шантажом со стороны Киева - РИА Новости, 10.08.2022

В Венгрии назвали остановку транзита по "Дружбе" шантажом со стороны Киева

Венгерский портал Origo, описывая ситуацию с остановкой транзита нефти по трубопроводу "Дружба" в страны Европы, назвал этот шаг шантажом со стороны Украины. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T19:42

2022-08-10T19:42

2022-08-10T20:38

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БУДАПЕШТ, 10 авг — РИА Новости. Венгерский портал Origo, описывая ситуацию с остановкой транзита нефти по трубопроводу "Дружба" в страны Европы, назвал этот шаг шантажом со стороны Украины.По мнению издания, конфликт на Украине вступил в новую фазу после того, как "Киев попытался шантажировать европейские страны, блокируя нефтепровод "Дружба"."Транснефть" накануне подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из России по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не может провести транзитный платеж в условиях санкций ЕС.Десятого августа стало известно, что венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок и оплатили транзитные расходы. Нефть снова стала поступать по трубопроводу.Нефтепровод "Дружба" начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный, который идет по территории Белоруссии, Польши и Германии, и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.Прокачка по нефтепроводу в 2019 году составила 42,3 миллиона тонн, в том числе в Чехию — 3,8 миллиона тонн, в Словакию — пять миллионов, в Венгрию — 4,1 миллиона тонн. В 2021-м "Транснефть" сократила транспортировку до 35,9 миллиона тонн. Прогнозировалось, что в 2022 году поставки увеличатся до 45,5 миллиона тонн.В мае, после того как Будапешт объявил о невозможности полного отказа от российского газа, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде транзита по "Дружбе", с которым может "что-то случиться". В свою очередь, советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан отметил, что страны Евросоюза гарантировали Будапешту возможность морских поставок нефти из России, если прокачка по "Дружбе" остановится.

https://ria.ru/20220809/chekhiya-1808462137.html

https://ria.ru/20220809/neft-1808390213.html

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