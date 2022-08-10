19:42 10.08.2022 (обновлено: 20:38 10.08.2022)
В Венгрии назвали остановку транзита по "Дружбе" шантажом со стороны Киева
Венгерский Origo назвал остановку транзита нефти по "Дружбе" шантажом со стороны Киева
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
БУДАПЕШТ, 10 авг — РИА Новости. Венгерский портал Origo, описывая ситуацию с остановкой транзита нефти по трубопроводу "Дружба" в страны Европы, назвал этот шаг шантажом со стороны Украины.
По мнению издания, конфликт на Украине вступил в новую фазу после того, как "Киев попытался шантажировать европейские страны, блокируя нефтепровод "Дружба".
"Цели президента Владимира Зеленского ясны: он хочет как можно большего хаоса в Европе, а с другой стороны, он хочет нанести ответный удар Венгрии, потому что мы не хотим вовлекаться в войну и не посылаем оружие на Украину. Украинское правительство постоянно нападает не только на Венгрию, но и на других своих союзников", — пишет СМИ.
"Транснефть" накануне подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из России по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не может провести транзитный платеж в условиях санкций ЕС.
Десятого августа стало известно, что венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок и оплатили транзитные расходы. Нефть снова стала поступать по трубопроводу.
Нефтепровод "Дружба" начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный, который идет по территории Белоруссии, Польши и Германии, и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Прокачка по нефтепроводу в 2019 году составила 42,3 миллиона тонн, в том числе в Чехию — 3,8 миллиона тонн, в Словакию — пять миллионов, в Венгрию — 4,1 миллиона тонн. В 2021-м "Транснефть" сократила транспортировку до 35,9 миллиона тонн. Прогнозировалось, что в 2022 году поставки увеличатся до 45,5 миллиона тонн.
В мае, после того как Будапешт объявил о невозможности полного отказа от российского газа, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде транзита по "Дружбе", с которым может "что-то случиться". В свою очередь, советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан отметил, что страны Евросоюза гарантировали Будапешту возможность морских поставок нефти из России, если прокачка по "Дружбе" остановится.