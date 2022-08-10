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Нефть по "Дружбе" начала поступать в Словакию
Нефть по "Дружбе" начала поступать в Словакию - РИА Новости, 10.08.2022
Нефть по "Дружбе" начала поступать в Словакию
Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" начала поступать на территорию Словакии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:03
2022-08-10T17:03
2022-08-10T17:23
словакия
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в мире
нефтепровод "дружба"
россия
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ПРАГА, 10 авг - РИА Новости. Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" начала поступать на территорию Словакии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар."Первые литры нефти по южной ветви трубопровода "Дружба" поступили на территорию Словакии, на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Будковце". В четверг утром мы ожидаем ее на комбинате Slovnaft в Братиславе", - сказал Молнар.
https://ria.ru/20220809/neft-1808390213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, цены на нефть, в мире, нефтепровод "дружба", россия
17:03 10.08.2022 (обновлено: 17:23 10.08.2022)
Нефть по "Дружбе" начала поступать в Словакию
НПЗ Slovnaft сообщил, что нефть по трубопроводу "Дружба" снова начала поступать в Словакию