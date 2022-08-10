https://ria.ru/20220810/neft-1808670005.html

Нефть по "Дружбе" начала поступать в Словакию

Нефть по "Дружбе" начала поступать в Словакию - РИА Новости, 10.08.2022

Нефть по "Дружбе" начала поступать в Словакию

Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" начала поступать на территорию Словакии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:03

2022-08-10T17:03

2022-08-10T17:23

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нефтепровод "дружба"

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ПРАГА, 10 авг - РИА Новости. Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" начала поступать на территорию Словакии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар."Первые литры нефти по южной ветви трубопровода "Дружба" поступили на территорию Словакии, на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Будковце". В четверг утром мы ожидаем ее на комбинате Slovnaft в Братиславе", - сказал Молнар.

https://ria.ru/20220809/neft-1808390213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

словакия, цены на нефть, в мире, нефтепровод "дружба", россия