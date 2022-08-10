https://ria.ru/20220810/neft-1808659780.html

В Словакии заявили, что ожидают поступления нефти по "Дружбе"

В Словакии заявили, что ожидают поступления нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 10.08.2022

В Словакии заявили, что ожидают поступления нефти по "Дружбе"

Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" начнет поступать на территорию Словакии в среду, примерно в 17.00-18.00 (18.00-19.00 мск), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:40

2022-08-10T16:40

2022-08-10T16:53

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ПРАГА, 10 авг – РИА Новости. Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" начнет поступать на территорию Словакии в среду, примерно в 17.00-18.00 (18.00-19.00 мск), сообщил РИА Новости пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар."Поставки нефти по южной ветви трубопровода "Дружба" в Словакию должны возобновиться в среду. Примерно в 17.00 -18.00 (18.00-19.00 мск) нефть должна поступить на территорию Словакии, на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Будковце". В четверг утром мы ожидаем возобновление ее поступлений на наш комбинат", - сказал Молнар.Венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил ранее в среду братиславский телеканал ТА3. Это стало возможным после того, как, по данным СМИ, обе компании внесли платеж за транзит.Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

https://ria.ru/20220810/neft-1808645963.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220810/neft-1808576173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

словакия, в мире, экономика, венгрия, чехия, укртранснафта, транснефть, евросоюз