16:40 10.08.2022 (обновлено: 16:53 10.08.2022)
В Словакии заявили, что ожидают поступления нефти по "Дружбе"
Slovnaft ожидает поступления нефти по трубопроводу "Дружба" в четверг
Символ нефтепровода "Дружба". Архивное фото
ПРАГА, 10 авг – РИА Новости. Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" начнет поступать на территорию Словакии в среду, примерно в 17.00-18.00 (18.00-19.00 мск), сообщил РИА Новости пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар.
"Поставки нефти по южной ветви трубопровода "Дружба" в Словакию должны возобновиться в среду. Примерно в 17.00 -18.00 (18.00-19.00 мск) нефть должна поступить на территорию Словакии, на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Будковце". В четверг утром мы ожидаем возобновление ее поступлений на наш комбинат", - сказал Молнар.
Венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил ранее в среду братиславский телеканал ТА3. Это стало возможным после того, как, по данным СМИ, обе компании внесли платеж за транзит.
Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).