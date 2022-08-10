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В Словакии заявили, что ожидают поступления нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 10.08.2022
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В Словакии заявили, что ожидают поступления нефти по "Дружбе"
В Словакии заявили, что ожидают поступления нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 10.08.2022
В Словакии заявили, что ожидают поступления нефти по "Дружбе"
Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" начнет поступать на территорию Словакии в среду, примерно в 17.00-18.00 (18.00-19.00 мск), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:40
2022-08-10T16:53
словакия
в мире
экономика
венгрия
чехия
укртранснафта
транснефть
евросоюз
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ПРАГА, 10 авг – РИА Новости. Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" начнет поступать на территорию Словакии в среду, примерно в 17.00-18.00 (18.00-19.00 мск), сообщил РИА Новости пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар."Поставки нефти по южной ветви трубопровода "Дружба" в Словакию должны возобновиться в среду. Примерно в 17.00 -18.00 (18.00-19.00 мск) нефть должна поступить на территорию Словакии, на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Будковце". В четверг утром мы ожидаем возобновление ее поступлений на наш комбинат", - сказал Молнар.Венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил ранее в среду братиславский телеканал ТА3. Это стало возможным после того, как, по данным СМИ, обе компании внесли платеж за транзит.Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
https://ria.ru/20220810/neft-1808645963.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220810/neft-1808576173.html
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словакия, в мире, экономика, венгрия, чехия, укртранснафта, транснефть, евросоюз
16:40 10.08.2022 (обновлено: 16:53 10.08.2022)
 
В Словакии заявили, что ожидают поступления нефти по "Дружбе"

Slovnaft ожидает поступления нефти по трубопроводу "Дружба" в четверг

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкСимвол нефтепровода "Дружба"
Символ нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
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Символ нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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ПРАГА, 10 авг – РИА Новости. Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" начнет поступать на территорию Словакии в среду, примерно в 17.00-18.00 (18.00-19.00 мск), сообщил РИА Новости пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар.
"Поставки нефти по южной ветви трубопровода "Дружба" в Словакию должны возобновиться в среду. Примерно в 17.00 -18.00 (18.00-19.00 мск) нефть должна поступить на территорию Словакии, на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Будковце". В четверг утром мы ожидаем возобновление ее поступлений на наш комбинат", - сказал Молнар.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
16:12
"Транснефть" возобновила прокачку по "Дружбе" в Венгрию и Словакию
Венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил ранее в среду братиславский телеканал ТА3. Это стало возможным после того, как, по данным СМИ, обе компании внесли платеж за транзит.
Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
Терминал хранения нефти в поселке Черноморское на Украине - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
14:09В мире
Украина получила платеж за транзит нефти в Венгрию и Словакию
 
СловакияВ миреЭкономикаВенгрияЧехияУкртранснафтаТранснефтьЕвросоюз
 
 
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