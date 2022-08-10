https://ria.ru/20220810/neft-1808645963.html
"Транснефть" возобновила прокачку по "Дружбе" в Венгрию и Словакию
"Транснефть" возобновила прокачку по "Дружбе" в Венгрию и Словакию - РИА Новости, 10.08.2022
"Транснефть" возобновила прокачку по "Дружбе" в Венгрию и Словакию
"Транснефть" возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии, сообщил РИА Новости советник президента компании... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:12
2022-08-10T16:12
2022-08-10T17:28
в мире
венгрия
россия
елена зеркаль
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чехия
укртранснафта
транснефть
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. "Транснефть" возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии, сообщил РИА Новости советник президента компании Игорь Демин.Также пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар заявил агентству, что нефть начала поступать в страну."Первые литры нефти по южной ветви трубопровода "Дружба" поступили на территорию Словакии, на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Будковце". В четверг утром мы ожидаем ее на комбинате Slovnaft в Братиславе", — уточнил он.Молнар, кроме того, добавил, что в Венгрию нефть поступит в течение ночи со среды на четверг."Транснефть" накануне подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из России по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не может провести транзитный платеж в условиях санкций ЕС.Десятого августа стало известно, что венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок и оплатили транзитные расходы.Нефтепровод "Дружба" начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный, который идет по территории Белоруссии, Польши и Германии, и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.Прокачка по нефтепроводу в 2019 году составила 42,3 миллиона тонн, в том числе в Чехию — 3,8 миллиона тонн, в Словакию — пять миллионов, в Венгрию — 4,1 миллиона тонн. В 2021-м "Транснефть" сократила транспортировку до 35,9 миллиона тонн. Прогнозировалось, что в 2022 году поставки увеличатся до 45,5 миллиона тонн.В мае, после того как Будапешт объявил о невозможности полного отказа от российского газа, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде транзита по "Дружбе", с которым может "что-то случиться". В свою очередь, советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан отметил, что страны Евросоюза гарантировали Будапешту возможность морских поставок нефти из России, если прокачка по "Дружбе" остановится.
https://ria.ru/20220809/neft-1808390213.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, россия, елена зеркаль, словакия, чехия, укртранснафта, транснефть, евросоюз
16:12 10.08.2022 (обновлено: 17:28 10.08.2022)
"Транснефть" возобновила прокачку по "Дружбе" в Венгрию и Словакию
"Транснефть" возобновила прокачку нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии и Словакии
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. "Транснефть" возобновила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Венгрии и Словакии, сообщил РИА Новости советник президента компании Игорь Демин.
"Насосы работают, включились в 16:00, выход на режим рабочего давления в течение 15 минут", — сказал он.
Также пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар заявил агентству, что нефть начала поступать в страну.
"Первые литры нефти по южной ветви трубопровода "Дружба" поступили на территорию Словакии, на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Будковце". В четверг утром мы ожидаем ее на комбинате Slovnaft в Братиславе", — уточнил он.
Молнар, кроме того, добавил, что в Венгрию нефть поступит в течение ночи со среды на четверг.
"Транснефть" накануне подтвердила, что "Укртранснафта
" 4 августа остановила прокачку нефти из России
по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не может провести транзитный платеж в условиях санкций ЕС
.
Десятого августа стало известно, что венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок и оплатили транзитные расходы.
Нефтепровод "Дружба" начинается в Самарской области
, проходит через Брянск
и далее разветвляется на два участка: северный, который идет по территории Белоруссии
, Польши
и Германии
, и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Прокачка по нефтепроводу в 2019 году составила 42,3 миллиона тонн, в том числе в Чехию — 3,8 миллиона тонн, в Словакию — пять миллионов, в Венгрию — 4,1 миллиона тонн. В 2021-м "Транснефть" сократила транспортировку до 35,9 миллиона тонн. Прогнозировалось, что в 2022 году поставки увеличатся до 45,5 миллиона тонн.
В мае, после того как Будапешт
объявил о невозможности полного отказа от российского газа, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль
заявила, что у Киева
есть рычаг давления на Венгрию в виде транзита по "Дружбе", с которым может "что-то случиться". В свою очередь, советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан отметил, что страны Евросоюза гарантировали Будапешту возможность морских поставок нефти из России, если прокачка по "Дружбе" остановится.