13:44 10.08.2022 (обновлено: 14:12 10.08.2022)
"Транснефть" в 16:00 возобновит прокачку нефти по южной ветке "Дружбы"
"Транснефть" в 16:00 возобновит прокачку нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию
Объект компании "Транснефть". Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Транснефть" планирует сегодня в 16.00 мск возобновить прокачку нефти по южной ветке "Дружбы" - через Украину - в направлении Венгрии и Словакии, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"В данный момент мы ведем подготовку к началу работы. Белорусская сторона тоже подтвердила возможность начать работать. Мы планируем начать прокачку по отрезку (нефтепровода "Дружба" - ред.) "Михалки - Броды" в 16:00", - сказал Демин.
"По мере накопления в Бродах необходимого объема начнется прокачка "Броды - Будковцы" и дальше на Фенешлитке. То есть сначала получит Словакия, а потом Венгрия", - продолжил он.
Представитель "Транснефти" добавил, что исходя из технических параметров можно предположить, что требуемые объемы в Венгрию и Словакию начнут поступать до окончания сегодняшних суток.
"Транснефть" во вторник сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.
Венгерская MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил ранее в среду братиславский телеканал ТА3. Это стало возможным после того, как, по данным СМИ, обе компании внесли платеж за транзит.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявляла в мае, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде идущей через украинскую территорию южной нитки нефтепровода "Дружба", с которой, по ее словам, может "что-то случиться". Ее комментарий прозвучал на фоне нежелания Будапешта отказываться от российского газа. Позднее советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Венгрия получила гарантии от стран Евросоюза, что, если что-то случится с нефтепроводом "Дружба", нефть из России будет поступать по морю.