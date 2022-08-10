https://ria.ru/20220810/neft-1808568870.html

"Транснефть" в 16:00 возобновит прокачку нефти по южной ветке "Дружбы"

"Транснефть" в 16:00 возобновит прокачку нефти по южной ветке "Дружбы" - РИА Новости, 10.08.2022

"Транснефть" в 16:00 возобновит прокачку нефти по южной ветке "Дружбы"

"Транснефть" планирует сегодня в 16.00 мск возобновить прокачку нефти по южной ветке "Дружбы" - через Украину - в направлении Венгрии и Словакии, сообщил РИА... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:44

2022-08-10T13:44

2022-08-10T14:12

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Транснефть" планирует сегодня в 16.00 мск возобновить прокачку нефти по южной ветке "Дружбы" - через Украину - в направлении Венгрии и Словакии, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин."В данный момент мы ведем подготовку к началу работы. Белорусская сторона тоже подтвердила возможность начать работать. Мы планируем начать прокачку по отрезку (нефтепровода "Дружба" - ред.) "Михалки - Броды" в 16:00", - сказал Демин."По мере накопления в Бродах необходимого объема начнется прокачка "Броды - Будковцы" и дальше на Фенешлитке. То есть сначала получит Словакия, а потом Венгрия", - продолжил он.Представитель "Транснефти" добавил, что исходя из технических параметров можно предположить, что требуемые объемы в Венгрию и Словакию начнут поступать до окончания сегодняшних суток."Транснефть" во вторник сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.Венгерская MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил ранее в среду братиславский телеканал ТА3. Это стало возможным после того, как, по данным СМИ, обе компании внесли платеж за транзит.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявляла в мае, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде идущей через украинскую территорию южной нитки нефтепровода "Дружба", с которой, по ее словам, может "что-то случиться". Ее комментарий прозвучал на фоне нежелания Будапешта отказываться от российского газа. Позднее советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Венгрия получила гарантии от стран Евросоюза, что, если что-то случится с нефтепроводом "Дружба", нефть из России будет поступать по морю.

https://ria.ru/20220809/neft-1808390213.html

https://ria.ru/20220810/mol-1808546867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, венгрия, словакия, транснефть