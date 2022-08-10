Рейтинг@Mail.ru
Украина подтвердила получение платежа за транзит нефти в Венгрию и Словакию - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220810/neft-1808567336.html
Украина подтвердила получение платежа за транзит нефти в Венгрию и Словакию
Украина подтвердила получение платежа за транзит нефти в Венгрию и Словакию - РИА Новости, 10.08.2022
Украина подтвердила получение платежа за транзит нефти в Венгрию и Словакию
Украина подтвердила, что получила платеж за транзит нефти из России через свою территорию в Венгрию и Словакию, сообщил РИА Новости советник президента... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:39
2022-08-10T13:47
экономика
украина
венгрия
словакия
нефтепровод "дружба"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104217/50/1042175012_0:0:3143:1767_1920x0_80_0_0_acda60391179895f71ab69bc6c26ade6.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украина подтвердила, что получила платеж за транзит нефти из России через свою территорию в Венгрию и Словакию, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин."Украинская сторона подтвердила, что она получила платеж за транзит нефти и готова начала работать", - сказал Демин.Венгерская MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил ранее в среду братиславский телеканал ТА3.Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.
https://ria.ru/20220810/mol-1808546867.html
украина
венгрия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104217/50/1042175012_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_0fbb5e891a6e8e1f784e30dd924a08ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, венгрия, словакия, нефтепровод "дружба"
13:39 10.08.2022 (обновлено: 13:47 10.08.2022)
 
Украина подтвердила получение платежа за транзит нефти в Венгрию и Словакию

Украина подтвердила получение платежа за транзит российской нефти в Венгрию и Словакию

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украина подтвердила, что получила платеж за транзит нефти из России через свою территорию в Венгрию и Словакию, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"Украинская сторона подтвердила, что она получила платеж за транзит нефти и готова начала работать", - сказал Демин.
Венгерская MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил ранее в среду братиславский телеканал ТА3.
Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.
Станция нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
12:35
Венгерская MOL сама заплатила за транзит нефти из России через Украину
 
ЭкономикаУкраинаВенгрияСловакияНефтепровод "Дружба"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала