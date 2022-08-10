https://ria.ru/20220810/neft-1808567336.html
Украина подтвердила получение платежа за транзит нефти в Венгрию и Словакию
Украина подтвердила получение платежа за транзит нефти в Венгрию и Словакию - РИА Новости, 10.08.2022
Украина подтвердила получение платежа за транзит нефти в Венгрию и Словакию
Украина подтвердила, что получила платеж за транзит нефти из России через свою территорию в Венгрию и Словакию, сообщил РИА Новости советник президента... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:39
2022-08-10T13:39
2022-08-10T13:47
экономика
украина
венгрия
словакия
нефтепровод "дружба"
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Украина подтвердила, что получила платеж за транзит нефти из России через свою территорию в Венгрию и Словакию, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин."Украинская сторона подтвердила, что она получила платеж за транзит нефти и готова начала работать", - сказал Демин.Венгерская MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба", сообщил ранее в среду братиславский телеканал ТА3.Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг.
https://ria.ru/20220810/mol-1808546867.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, венгрия, словакия, нефтепровод "дружба"
13:39 10.08.2022 (обновлено: 13:47 10.08.2022)
Украина подтвердила получение платежа за транзит нефти в Венгрию и Словакию
Украина подтвердила получение платежа за транзит российской нефти в Венгрию и Словакию