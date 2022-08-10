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Венгрия и Словакия договорились с Украиной о транзите нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 10.08.2022
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Венгрия и Словакия договорились с Украиной о транзите нефти по "Дружбе"
Венгрия и Словакия договорились с Украиной о транзите нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 10.08.2022
Венгрия и Словакия договорились с Украиной о транзите нефти по "Дружбе"
Венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба", сообщил братиславский... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:00
2022-08-10T15:09
экономика
елена зеркаль
венгрия
словакия
украина
транснефть
укртранснафта
евросоюз
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ПРАГА, 10 авг — РИА Новости. Венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба", сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на представителя завода Антона Молнера.Отмечается, что с таким вариантом согласилась и российская сторона.Как позднее сообщили РИА Новости в "Транснефти", Украина подтвердила получение транзитного платежа от обеих компаний, прокачку планируют восстановить сегодня в 16:00."Транснефть" накануне подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из России по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не может провести транзитный платеж в условиях санкций ЕС.Нефтепровод "Дружба" начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный, который идет по территории Белоруссии, Польши и Германии, и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.Прокачка по нефтепроводу в 2019 году составила 42,3 миллиона тонн, в том числе в Чехию — 3,8 миллиона тонн, в Словакию — пять миллионов, в Венгрию — 4,1 миллиона тонн. В 2021-м "Транснефть" сократила транспортировку до 35,9 миллиона тонн. Прогнозировалось, что в 2022 году поставки увеличатся до 45,5 миллиона тонн.В мае, после того как Будапешт объявил о невозможности полного отказа от российского газа, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде транзита по "Дружбе", с которым может "что-то случиться". В свою очередь, советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что страны Евросоюза гарантировали Будапешту возможность морских поставок нефти из России, если прокачка по "Дружбе" остановится.
https://ria.ru/20220810/germaniya-1808529228.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220809/neft-1808440626.html
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экономика, елена зеркаль, венгрия, словакия, украина, транснефть, укртранснафта, евросоюз
13:00 10.08.2022 (обновлено: 15:09 10.08.2022)
 
Венгрия и Словакия договорились с Украиной о транзите нефти по "Дружбе"

MOL и Slovnaft оплатили транзит российской нефти по "Дружбе" через Украину

© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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ПРАГА, 10 авг — РИА Новости. Венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба", сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на представителя завода Антона Молнера.
"Украинская сторона позитивно отреагировала на предложение компаний Slovnaft и MOL заплатить транзитные расходы за поставки нефти по южной ветке трубопровода "Дружба". НПЗ Slovnaft уже перевел средства украинской стороне и ожидает, что на основании этого уже в ближайшие дни поставки нефти возобновятся", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с таким вариантом согласилась и российская сторона.
Как позднее сообщили РИА Новости в "Транснефти", Украина подтвердила получение транзитного платежа от обеих компаний, прокачку планируют восстановить сегодня в 16:00.
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"Транснефть" накануне подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из России по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не может провести транзитный платеж в условиях санкций ЕС.
Нефтепровод "Дружба" начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный, который идет по территории Белоруссии, Польши и Германии, и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Прокачка по нефтепроводу в 2019 году составила 42,3 миллиона тонн, в том числе в Чехию — 3,8 миллиона тонн, в Словакию — пять миллионов, в Венгрию — 4,1 миллиона тонн. В 2021-м "Транснефть" сократила транспортировку до 35,9 миллиона тонн. Прогнозировалось, что в 2022 году поставки увеличатся до 45,5 миллиона тонн.
В мае, после того как Будапешт объявил о невозможности полного отказа от российского газа, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде транзита по "Дружбе", с которым может "что-то случиться". В свою очередь, советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что страны Евросоюза гарантировали Будапешту возможность морских поставок нефти из России, если прокачка по "Дружбе" остановится.
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ЭкономикаЕлена ЗеркальВенгрияСловакияУкраинаТранснефтьУкртранснафтаЕвросоюз
 
 
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