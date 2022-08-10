https://ria.ru/20220810/neft-1808554262.html

Венгрия и Словакия договорились с Украиной о транзите нефти по "Дружбе"

Венгрия и Словакия договорились с Украиной о транзите нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 10.08.2022

Венгрия и Словакия договорились с Украиной о транзите нефти по "Дружбе"

Венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба", сообщил братиславский... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:00

2022-08-10T13:00

2022-08-10T15:09

экономика

елена зеркаль

венгрия

словакия

украина

транснефть

укртранснафта

евросоюз

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ПРАГА, 10 авг — РИА Новости. Венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба", сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на представителя завода Антона Молнера.Отмечается, что с таким вариантом согласилась и российская сторона.Как позднее сообщили РИА Новости в "Транснефти", Украина подтвердила получение транзитного платежа от обеих компаний, прокачку планируют восстановить сегодня в 16:00."Транснефть" накануне подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из России по южной ветке трубопровода "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию, так как российская сторона не может провести транзитный платеж в условиях санкций ЕС.Нефтепровод "Дружба" начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный, который идет по территории Белоруссии, Польши и Германии, и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.Прокачка по нефтепроводу в 2019 году составила 42,3 миллиона тонн, в том числе в Чехию — 3,8 миллиона тонн, в Словакию — пять миллионов, в Венгрию — 4,1 миллиона тонн. В 2021-м "Транснефть" сократила транспортировку до 35,9 миллиона тонн. Прогнозировалось, что в 2022 году поставки увеличатся до 45,5 миллиона тонн.В мае, после того как Будапешт объявил о невозможности полного отказа от российского газа, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть рычаг давления на Венгрию в виде транзита по "Дружбе", с которым может "что-то случиться". В свою очередь, советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что страны Евросоюза гарантировали Будапешту возможность морских поставок нефти из России, если прокачка по "Дружбе" остановится.

https://ria.ru/20220810/germaniya-1808529228.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220809/neft-1808440626.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, елена зеркаль, венгрия, словакия, украина, транснефть, укртранснафта, евросоюз