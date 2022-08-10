https://ria.ru/20220810/nds-1808502953.html
Минфин предложил освободить разработчиков военного ПО от НДС
Минфин предложил освободить разработчиков военного ПО от НДС - РИА Новости, 10.08.2022
Минфин предложил освободить разработчиков военного ПО от НДС
Минфин России предложил обеспечить налоговыми льготами разработчиков программ военного и двойного назначения, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:30
2022-08-10T10:30
2022-08-10T10:30
технологии
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минфин России предложил обеспечить налоговыми льготами разработчиков программ военного и двойного назначения, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Документ предусматривает внесение поправок в статью 149 части второй Налогового кодекса РФ.Предусмотренная проектом льгота коснется передачи исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ) и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.Также изменения коснутся прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через информационно-телекоммуникационную сеть интернет.Как отметил Минфин, льгота не касается программ для ЭВМ и баз данных, которые непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности страны. Такая ситуация, по данным министерства, сложилась из-за запрета включать в единые реестр российских программ сведения, которые могут быть отнесены к гостайне.Внесение законопроекта в правительство запланировано на октябрь 2022 года, а в Госдуму - в феврале 2023 года, говорится в материалах к проекту.
https://realty.ria.ru/20220708/nds-1801211247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Минфин предложил освободить разработчиков военного ПО от НДС
Минфин предложил освободить разработчиков программ военного и двойного назначения от НДС
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минфин России предложил обеспечить налоговыми льготами разработчиков программ военного и двойного назначения, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Документ предусматривает внесение поправок в статью 149 части второй Налогового кодекса РФ.
Предусмотренная проектом льгота коснется передачи исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ) и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.
Также изменения коснутся прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через информационно-телекоммуникационную сеть интернет.
Как отметил Минфин,
льгота не касается программ для ЭВМ и баз данных, которые непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности страны. Такая ситуация, по данным министерства, сложилась из-за запрета включать в единые реестр российских программ сведения, которые могут быть отнесены к гостайне.
Внесение законопроекта в правительство запланировано на октябрь 2022 года, а в Госдуму
- в феврале 2023 года, говорится в материалах к проекту.