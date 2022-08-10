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Минфин предложил освободить разработчиков военного ПО от НДС - РИА Новости, 10.08.2022
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Минфин предложил освободить разработчиков военного ПО от НДС
Минфин предложил освободить разработчиков военного ПО от НДС - РИА Новости, 10.08.2022
Минфин предложил освободить разработчиков военного ПО от НДС
Минфин России предложил обеспечить налоговыми льготами разработчиков программ военного и двойного назначения, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T10:30
2022-08-10T10:30
технологии
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минфин России предложил обеспечить налоговыми льготами разработчиков программ военного и двойного назначения, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Документ предусматривает внесение поправок в статью 149 части второй Налогового кодекса РФ.Предусмотренная проектом льгота коснется передачи исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ) и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.Также изменения коснутся прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через информационно-телекоммуникационную сеть интернет.Как отметил Минфин, льгота не касается программ для ЭВМ и баз данных, которые непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности страны. Такая ситуация, по данным министерства, сложилась из-за запрета включать в единые реестр российских программ сведения, которые могут быть отнесены к гостайне.Внесение законопроекта в правительство запланировано на октябрь 2022 года, а в Госдуму - в феврале 2023 года, говорится в материалах к проекту.
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технологии, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
10:30 10.08.2022
 
Минфин предложил освободить разработчиков военного ПО от НДС

Минфин предложил освободить разработчиков программ военного и двойного назначения от НДС

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минфин России предложил обеспечить налоговыми льготами разработчиков программ военного и двойного назначения, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Документ предусматривает внесение поправок в статью 149 части второй Налогового кодекса РФ.
Предусмотренная проектом льгота коснется передачи исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ) и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.
Также изменения коснутся прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через информационно-телекоммуникационную сеть интернет.
Как отметил Минфин, льгота не касается программ для ЭВМ и баз данных, которые непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности страны. Такая ситуация, по данным министерства, сложилась из-за запрета включать в единые реестр российских программ сведения, которые могут быть отнесены к гостайне.
Внесение законопроекта в правительство запланировано на октябрь 2022 года, а в Госдуму - в феврале 2023 года, говорится в материалах к проекту.
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