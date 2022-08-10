https://ria.ru/20220810/nds-1808502953.html

Минфин предложил освободить разработчиков военного ПО от НДС

Минфин предложил освободить разработчиков военного ПО от НДС - РИА Новости, 10.08.2022

Минфин предложил освободить разработчиков военного ПО от НДС

Минфин России предложил обеспечить налоговыми льготами разработчиков программ военного и двойного назначения, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T10:30

2022-08-10T10:30

2022-08-10T10:30

технологии

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минфин России предложил обеспечить налоговыми льготами разработчиков программ военного и двойного назначения, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Документ предусматривает внесение поправок в статью 149 части второй Налогового кодекса РФ.Предусмотренная проектом льгота коснется передачи исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ) и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.Также изменения коснутся прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через информационно-телекоммуникационную сеть интернет.Как отметил Минфин, льгота не касается программ для ЭВМ и баз данных, которые непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности страны. Такая ситуация, по данным министерства, сложилась из-за запрета включать в единые реестр российских программ сведения, которые могут быть отнесены к гостайне.Внесение законопроекта в правительство запланировано на октябрь 2022 года, а в Госдуму - в феврале 2023 года, говорится в материалах к проекту.

https://realty.ria.ru/20220708/nds-1801211247.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф