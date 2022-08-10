https://ria.ru/20220810/natsionalisty-1808539453.html

ВКС России уничтожили до ста украинских националистов в Харьковской области

ВКС России уничтожили до ста украинских националистов в Харьковской области - РИА Новости, 10.08.2022

ВКС России уничтожили до ста украинских националистов в Харьковской области

ВКС РФ уничтожили до ста националистов и более 20 единиц военной техники в результате удара по украинской 93-й механизированной бригаде в районе Андреевки... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:14

2022-08-10T12:14

2022-08-10T12:14

специальная военная операция на украине

войска воздушно-космической обороны

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили до ста националистов и более 20 единиц военной техники в результате удара по украинской 93-й механизированной бригаде в районе Андреевки Харьковской области, заявили в среду в Минобороны России."В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ликвидировано до ста националистов и более 20 единиц военной техники", - сообщили в Минобороны.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

войска воздушно-космической обороны, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)