https://ria.ru/20220810/natsionalisty-1808539453.html
ВКС России уничтожили до ста украинских националистов в Харьковской области
ВКС России уничтожили до ста украинских националистов в Харьковской области - РИА Новости, 10.08.2022
ВКС России уничтожили до ста украинских националистов в Харьковской области
ВКС РФ уничтожили до ста националистов и более 20 единиц военной техники в результате удара по украинской 93-й механизированной бригаде в районе Андреевки... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:14
2022-08-10T12:14
2022-08-10T12:14
специальная военная операция на украине
войска воздушно-космической обороны
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили до ста националистов и более 20 единиц военной техники в результате удара по украинской 93-й механизированной бригаде в районе Андреевки Харьковской области, заявили в среду в Минобороны России."В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ликвидировано до ста националистов и более 20 единиц военной техники", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
войска воздушно-космической обороны, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
ВКС России уничтожили до ста украинских националистов в Харьковской области
Минобороны: ВКС России уничтожили до ста украинских националистов в Харьковской области