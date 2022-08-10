https://ria.ru/20220810/napadenie-1808544774.html

В СК назвали мотивы нападения подростка на женщину в Белгородской области

В СК назвали мотивы нападения подростка на женщину в Белгородской области - РИА Новости, 10.08.2022

В СК назвали мотивы нападения подростка на женщину в Белгородской области

Подросток в Белгородской области напал на улице на женщину с ребенком с целью их ограбить, а также пытался убить, заявили в пресс-службе СК по Белгородской... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:26

2022-08-10T12:26

2022-08-10T12:36

происшествия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Подросток в Белгородской области напал на улице на женщину с ребенком с целью их ограбить, а также пытался убить, заявили в пресс-службе СК по Белгородской области.По данным следствия, женщина с ребенком находятся в тяжелом состоянии после нападения подростка в Белгородской области, подозреваемый задержан. УМВД информировало, что в отношении 16-летнего подозреваемого заведено уголовное дело, ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. Согласно информации ведомства, нападение произошло в дендрарии села Бессоновка, шестилетний мальчик и его 24-летняя мать получили тяжелые травмы, в том числе ножевые ранения."По версии следствия, днем 9 августа 2022 года подозреваемый, находясь на улице Интернациональной села Бессоновки, с целью хищения денежных средств и имущества напал на 24-летнюю женщину и ее шестилетнего сына. Высказывая требования о передаче ему денег, подозреваемый, с целью убийства, нанес многочисленные удары по голове и туловищу потерпевших имеющимся у него орудием, однако довести свой умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам", - говорится в сообщении.По информации ведомства, потерпевшая оказала сопротивление и позвала на помощь прохожих, подозреваемый скрылся с места происшествия, потерпевшие были доставлены в больницу."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждены уголовные дела по факту покушения на убийство и разбойного нападения на жительницу села Бессоновка и ее сына…", - отмечается в сообщении.Как добавляет следствие, "по горячим следам" было установлено лицо, причастное к совершению преступления.Уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых сообщила РИА Новости, что дело о происшествии, которое произошло накануне в Белгородском районе с участием несовершеннолетних, находится на ее личном контроле, мотивы, причины, цели и условия, а также состояние психики лица, совершившего правонарушение, изучат компетентные органы.

https://ria.ru/20220810/proisshestvie-1808518661.html

https://ria.ru/20220627/dtp-1798408950.html

белгородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область