https://ria.ru/20220810/monomakh-1808548722.html

Археологи впервые нашли в Калининградской области печать Мономаха

Археологи впервые нашли в Калининградской области печать Мономаха - РИА Новости, 10.08.2022

Археологи впервые нашли в Калининградской области печать Мономаха

Российские археологи впервые нашли печать Владимира Мономаха в Калининградской области, эта находка расширяет представления ученых о культурных и политических... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:41

2022-08-10T12:41

2022-08-10T17:59

наука

калининградская область

российская академия наук

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что не найдешь в учебнике

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские археологи впервые нашли печать Владимира Мономаха в Калининградской области, эта находка расширяет представления ученых о культурных и политических взаимоотношениях между пруссами и Древней Русью времен Средневековья, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.Печать Владимира Мономаха обнаружила экспедиция Института археологии РАН в ходе раскопок средневекового прусского селища Привольное-1.На лицевой стороне печати – погрудное изображение святого Василия Кесарийского, небесного покровителя Владимира Мономаха. На оборотной – надпись в четыре строки, которая расшифровывается как "Господи помоги рабу твоему Василию"."Найденная великокняжеская печать, а также обнаруженная в 2016 году на этом же селище печать внука Мономаха, князя Всеволода Мстиславича, говорят о том, что в Средневековье между пруссами и Древней Русью существовали связи, далеко выходящие за рамки обычных торговых отношений", - отметил научный сотрудник Института археологии, кандидат исторических наук Ярослав Прасолов, слова которого приведены в сообщении.Такими печатями скрепляли важные государственные и дипломатические документы, они были адресованы людям, занимавшим высокое положение в средневековом обществе пруссов, пояснил Прасолов. "Археологические свидетельства таких контактов в XII веке открывают новую и интереснейшую главу в истории региона", – подчеркнул ученый.Археологический памятник "Селище Привольное-1" был открыт экспедицией Института археологии в 2016 году. Уже первые находки показали, что на этом участке с XI по начало XIII века находилось прусское поселение, жители которого поддерживали тесные связи с древнерусскими княжествами. Во время исследований 2016 и 2021 годов археологи обнаружили множество предметов, характерных для материальной культуры Древней Руси: шиферные овручские пряслица, свинцовые торговые пломбы "дрогичинского" типа, матрицу для изготовления популярных на Руси криновидных подвесок, а также фрагменты бронзовых нательных крестов – свидетельства контактов язычников-пруссов с православными христианами задолго до насильственной христианизации прусских племен Тевтонским орденом.Самой неожиданной находкой шестилетней давности стала вислая свинцовая печать псковского и новгородского князя Всеволода Мстиславовича, внука Владимира Мономаха. Исторические источники и ранее указывали на существование контактов между древними пруссами и новгородским княжеством. Однако археологические свидетельства контактов такого высокого уровня были обнаружены за всю историю исследования Калининградского полуострова впервые."Полевые работы 2022 года подтвердили выводы предыдущих исследований: перед нами значимый памятник, изучение которого позволит нам приблизиться к пониманию, как жили пруссы в так называемое "позднеязыческое" время – период между эпохой викингов и началом крестоносной экспансии в Пруссию Тевтонского ордена - и как были выстроены их взаимоотношения с Древней Русью", - сказал руководитель археологического отряда Института археологии Константин Скворцов.На сегодняшний день поселения пруссов остаются наименее изученной категорией памятников Калининградской области, в то время как их научный потенциал велик, подчеркнул Скворцов. "Серия ярких находок с Привольное-1 показывает, что исследование таких памятников крайне важно в долгосрочной перспективе для понимания истории как самого Калининградского региона, так и Северо-Запада континента в целом", – добавил он.

https://ria.ru/20220729/zakhoronenie-1805746727.html

https://ria.ru/20220802/kulikovo_pole-1806469827.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калининградская область, российская академия наук, новости культуры, что не найдешь в учебнике