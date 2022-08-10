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Лидер молодежной организации из Мелитополя рассказала о ситуации в городе - РИА Новости, 10.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/molodezh-1808724120.html
Лидер молодежной организации из Мелитополя рассказала о ситуации в городе
Лидер молодежной организации из Мелитополя рассказала о ситуации в городе - РИА Новости, 10.08.2022
Лидер молодежной организации из Мелитополя рассказала о ситуации в городе
Лидер молодежной организации "Юг молодой" из Мелитополя Юлия Клименко рассказала РИА Новости, что при украинской власти не велось никакой работы с молодежью, а... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T19:58
2022-08-10T19:58
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
мелитополь
украина
запорожская область
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Лидер молодежной организации "Юг молодой" из Мелитополя Юлия Клименко рассказала РИА Новости, что при украинской власти не велось никакой работы с молодежью, а ситуация в городе сейчас совершенно не такая, какой ее описывают СМИ на Украине.Запорожская область, на юге которой находится Мелитополь, была частично взята под контроль ВС РФ в ходе российской спецоперации по демилитаризации на Украине."Абсолютно не было у нас никакой работы с молодежью", - сказала Клименко.У школьников в русскоязычном Мелитополе был только один урок русского языка в неделю, следует из рассказа лидера организации. А на 9 мая от них требовали носить "Красный мак" - символ памяти жертв Первой мировой войны, а впоследствии - жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов начиная с 1914 года. Этот символ всегда был распространен в Великобритании, Северной Америке и Австралии, но не в СССР. После госпереворота на Украине "Красный мак" решили сделать символом празднования Дня Победы - вместо георгиевской ленточки. Как отмечал экс-депутат Рады Олег Царев, такую смену лоббировала ультранационалистическая партия "Свобода"."В школе нас заставляли говорить на украинском языке, даже на переменах. На 9 мая заставляли одевать "Красный мак", а если я говорила, что не буду одевать, то мне говорили, что мы будем звонить родителям и ты не будешь тогда участвовать в тех мероприятиях... А русский язык у нас всех был до 9-го класса один час в неделю, потом его убрали", - сказала Клименко.Она также рассказала, как сейчас на самом деле обстоит ситуация в Мелитополе, в котором, если верить украинским СМИ, идут активные боевые действия и "избивают миллион людей"."Нам говорили, что в этом конфликте участвует российская сторона, что это они все восемь лет бомбили Донбасс, но люди, которые адекватные и видели две стороны, они понимали, что это все ложь. Украинские новости очень много говорят лжи. Даже в Мелитополе... украинские новости говорят одно, а я нахожусь в городе и происходит совершенно другое... (советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей - ред.) Арестович говорил, что у нас в городе происходят очень сильные боевые действия, что каждый день стреляют, а у нас была тишина всю эту неделю. Или про то, что русские военные плохо относятся к девочкам, с ними "общаются", приводит огромное количество людей, которое у нас даже в городе не проживает. То, что миллион людей избивают, а у нас в городе 100 тысяч человек живет", - сказала лидер организации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220729/pvo-1805737738.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
мелитополь
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Лидер молодежной организации Мелитополя рассказывает о ситуации в городе
Лидер молодежной организации "Юг молодой" из Мелитополя рассказала РИА Новости, что ситуация в городе совершенно не такая, какой ее описывают украинские СМИ
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в мире, владимир зеленский, мелитополь, украина, запорожская область, вооруженные силы рф
19:58 10.08.2022
 
Лидер молодежной организации из Мелитополя рассказала о ситуации в городе

Лидер организации "Юг молодой" из Мелитополя: украинская власть не работала с молодежью

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Лидер молодежной организации "Юг молодой" из Мелитополя Юлия Клименко рассказала РИА Новости, что при украинской власти не велось никакой работы с молодежью, а ситуация в городе сейчас совершенно не такая, какой ее описывают СМИ на Украине.
Запорожская область, на юге которой находится Мелитополь, была частично взята под контроль ВС РФ в ходе российской спецоперации по демилитаризации на Украине.
"Абсолютно не было у нас никакой работы с молодежью", - сказала Клименко.
У школьников в русскоязычном Мелитополе был только один урок русского языка в неделю, следует из рассказа лидера организации. А на 9 мая от них требовали носить "Красный мак" - символ памяти жертв Первой мировой войны, а впоследствии - жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов начиная с 1914 года. Этот символ всегда был распространен в Великобритании, Северной Америке и Австралии, но не в СССР. После госпереворота на Украине "Красный мак" решили сделать символом празднования Дня Победы - вместо георгиевской ленточки. Как отмечал экс-депутат Рады Олег Царев, такую смену лоббировала ультранационалистическая партия "Свобода".
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"В школе нас заставляли говорить на украинском языке, даже на переменах. На 9 мая заставляли одевать "Красный мак", а если я говорила, что не буду одевать, то мне говорили, что мы будем звонить родителям и ты не будешь тогда участвовать в тех мероприятиях... А русский язык у нас всех был до 9-го класса один час в неделю, потом его убрали", - сказала Клименко.
Она также рассказала, как сейчас на самом деле обстоит ситуация в Мелитополе, в котором, если верить украинским СМИ, идут активные боевые действия и "избивают миллион людей".
"Нам говорили, что в этом конфликте участвует российская сторона, что это они все восемь лет бомбили Донбасс, но люди, которые адекватные и видели две стороны, они понимали, что это все ложь. Украинские новости очень много говорят лжи. Даже в Мелитополе... украинские новости говорят одно, а я нахожусь в городе и происходит совершенно другое... (советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей - ред.) Арестович говорил, что у нас в городе происходят очень сильные боевые действия, что каждый день стреляют, а у нас была тишина всю эту неделю. Или про то, что русские военные плохо относятся к девочкам, с ними "общаются", приводит огромное количество людей, которое у нас даже в городе не проживает. То, что миллион людей избивают, а у нас в городе 100 тысяч человек живет", - сказала лидер организации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийМелитопольУкраинаЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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