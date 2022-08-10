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Венгерская MOL сама заплатила за транзит нефти из России через Украину - РИА Новости, 10.08.2022
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Венгерская MOL сама заплатила за транзит нефти из России через Украину
Венгерская MOL сама заплатила за транзит нефти из России через Украину - РИА Новости, 10.08.2022
Венгерская MOL сама заплатила за транзит нефти из России через Украину
Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что сама заплатила за транзит российской нефти через Украину по нефтепроводной системе "Дружба" и ожидает... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:35
2022-08-10T12:35
венгрия
экономика
россия
нефтепровод "дружба"
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что сама заплатила за транзит российской нефти через Украину по нефтепроводной системе "Дружба" и ожидает возобновления поставок в ближайшие дни, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на компанию."Взяв на себя оплату, MOL смогла обеспечить быстрое решение вопроса: украинская сторона обязалась в течение нескольких дней возобновить транспортировку сырой нефти, которая была остановлена несколько дней назад из-за возникших технических проблем с банковской стороны", - цитирует агентство заявление MOL.Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.
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венгрия, экономика, россия, нефтепровод "дружба"
12:35 10.08.2022
 
Венгерская MOL сама заплатила за транзит нефти из России через Украину

Венгерская MOL сама заплатила за транзит нефти из России через Украину по "Дружбе"

© AP Photo / Zsolt SzigetvaryСтанция нефтепровода "Дружба"
Станция нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Станция нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что сама заплатила за транзит российской нефти через Украину по нефтепроводной системе "Дружба" и ожидает возобновления поставок в ближайшие дни, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на компанию.
"Взяв на себя оплату, MOL смогла обеспечить быстрое решение вопроса: украинская сторона обязалась в течение нескольких дней возобновить транспортировку сырой нефти, которая была остановлена несколько дней назад из-за возникших технических проблем с банковской стороны", - цитирует агентство заявление MOL.
Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.
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