https://ria.ru/20220810/mol-1808546867.html

Венгерская MOL сама заплатила за транзит нефти из России через Украину

Венгерская MOL сама заплатила за транзит нефти из России через Украину - РИА Новости, 10.08.2022

Венгерская MOL сама заплатила за транзит нефти из России через Украину

Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что сама заплатила за транзит российской нефти через Украину по нефтепроводной системе "Дружба" и ожидает... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:35

2022-08-10T12:35

2022-08-10T12:35

венгрия

экономика

россия

нефтепровод "дружба"

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что сама заплатила за транзит российской нефти через Украину по нефтепроводной системе "Дружба" и ожидает возобновления поставок в ближайшие дни, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на компанию."Взяв на себя оплату, MOL смогла обеспечить быстрое решение вопроса: украинская сторона обязалась в течение нескольких дней возобновить транспортировку сырой нефти, которая была остановлена несколько дней назад из-за возникших технических проблем с банковской стороны", - цитирует агентство заявление MOL.Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.

https://ria.ru/20220809/neft-1808390213.html

венгрия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

венгрия, экономика, россия, нефтепровод "дружба"