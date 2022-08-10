https://ria.ru/20220810/mikrokompyuter-1808718279.html

Резидент "Сколково" разработал замену микрокомпьтеру Raspberry

Резидент "Сколково" разработал замену микрокомпьтеру Raspberry - РИА Новости, 10.08.2022

Резидент "Сколково" разработал замену микрокомпьтеру Raspberry

Резидент "Сколково" НПО "РэйнбовСофт" совместно с партнером НПО "Интеллект" планируют запустить в октябре производство отечественного малогабаритного... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T19:34

2022-08-10T19:34

2022-08-10T19:34

фонд "сколково"

технологии

россия

китай

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Резидент "Сколково" НПО "РэйнбовСофт" совместно с партнером НПО "Интеллект" планируют запустить в октябре производство отечественного малогабаритного одноплатного компьютера на замену популярному британскому Raspberry Pi 3, сообщает Фонд "Сколково".Новый микрокомпьютер, получивший название Repka Pi, предназначен для решения широкого круга задач, в первую очередь, в качестве платформы для обучения ИТ-специальностям.Отдельно Repka Pi будет поставляться в составе образовательной платформы с заданиями, датчиками, макетной платой для обучения и программирования.Разработка и производство компьютера полностью осуществляется на российском предприятии, элементная база - частично из России и Китая.Repka Pi , так же, как и аналог, работает на основе процессора ARM 64 с четырьмя ядрами архитектуры Cortex A53, но имеет больший объём ОЗУ и кэш процессора. По утверждению разработчиков, производительность Repka на 15-20% выше, чем у Raspberry Pi 3."Российские производители продолжают успешно создавать востребованные устройства, и это очень положительная тенденция. Это позволит решить задачу наполнения российского рынка отечественными разработками в период, пока в России будут формироваться собственные производственные мощности", - прокомментировал руководитель программ в области робототехники и искусственного интеллекта кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Павел КривозубовПо словам руководителя НПО "РэйнбовСофт" Анатолия Рябова, идея проекта появилась на фоне санкционных ограничений и совпала с существующей разработкой решений для обучения робототехнике и программированию."Платформа позволяет оснастить образовательные организации российским решением и вывести на новый уровень подготовку ИТ-специалистов. В будущем мы готовы масштабировать производство для удовлетворения потребностей всей России", - приводятся в пресс-релизе его слова.

https://ria.ru/20220705/tekhnologii-1800463338.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "сколково", технологии, россия, китай, новости компаний - экономика