https://ria.ru/20220810/mikrokompyuter-1808718279.html
Резидент "Сколково" разработал замену микрокомпьтеру Raspberry
Резидент "Сколково" разработал замену микрокомпьтеру Raspberry - РИА Новости, 10.08.2022
Резидент "Сколково" разработал замену микрокомпьтеру Raspberry
Резидент "Сколково" НПО "РэйнбовСофт" совместно с партнером НПО "Интеллект" планируют запустить в октябре производство отечественного малогабаритного... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T19:34
2022-08-10T19:34
2022-08-10T19:34
фонд "сколково"
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Резидент "Сколково" НПО "РэйнбовСофт" совместно с партнером НПО "Интеллект" планируют запустить в октябре производство отечественного малогабаритного одноплатного компьютера на замену популярному британскому Raspberry Pi 3, сообщает Фонд "Сколково".Новый микрокомпьютер, получивший название Repka Pi, предназначен для решения широкого круга задач, в первую очередь, в качестве платформы для обучения ИТ-специальностям.Отдельно Repka Pi будет поставляться в составе образовательной платформы с заданиями, датчиками, макетной платой для обучения и программирования.Разработка и производство компьютера полностью осуществляется на российском предприятии, элементная база - частично из России и Китая.Repka Pi , так же, как и аналог, работает на основе процессора ARM 64 с четырьмя ядрами архитектуры Cortex A53, но имеет больший объём ОЗУ и кэш процессора. По утверждению разработчиков, производительность Repka на 15-20% выше, чем у Raspberry Pi 3."Российские производители продолжают успешно создавать востребованные устройства, и это очень положительная тенденция. Это позволит решить задачу наполнения российского рынка отечественными разработками в период, пока в России будут формироваться собственные производственные мощности", - прокомментировал руководитель программ в области робототехники и искусственного интеллекта кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Павел КривозубовПо словам руководителя НПО "РэйнбовСофт" Анатолия Рябова, идея проекта появилась на фоне санкционных ограничений и совпала с существующей разработкой решений для обучения робототехнике и программированию."Платформа позволяет оснастить образовательные организации российским решением и вывести на новый уровень подготовку ИТ-специалистов. В будущем мы готовы масштабировать производство для удовлетворения потребностей всей России", - приводятся в пресс-релизе его слова.
https://ria.ru/20220705/tekhnologii-1800463338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "сколково", технологии, россия, китай, новости компаний - экономика
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Резидент "Сколково" НПО "РэйнбовСофт" совместно с партнером НПО "Интеллект" планируют запустить в октябре производство отечественного малогабаритного одноплатного компьютера на замену популярному британскому Raspberry Pi 3, сообщает Фонд "Сколково".
Новый микрокомпьютер, получивший название Repka Pi, предназначен для решения широкого круга задач, в первую очередь, в качестве платформы для обучения ИТ-специальностям.
"Компьютер можно также использовать для взаимодействия по промышленным интерфейсам с разными устройствами, как встраиваемую систему сбора данных, управления, передачи информации. Разработка имеет собственную операционную систему с пакетом необходимых программ", - говорится в сообщении.
Отдельно Repka Pi будет поставляться в составе образовательной платформы с заданиями, датчиками, макетной платой для обучения и программирования.
Разработка и производство компьютера полностью осуществляется на российском предприятии, элементная база - частично из России
и Китая
.
Repka Pi , так же, как и аналог, работает на основе процессора ARM 64 с четырьмя ядрами архитектуры Cortex A53, но имеет больший объём ОЗУ и кэш процессора. По утверждению разработчиков, производительность Repka на 15-20% выше, чем у Raspberry Pi 3.
"Российские производители продолжают успешно создавать востребованные устройства, и это очень положительная тенденция. Это позволит решить задачу наполнения российского рынка отечественными разработками в период, пока в России будут формироваться собственные производственные мощности", - прокомментировал руководитель программ в области робототехники и искусственного интеллекта кластера информационных технологий Фонда "Сколково"
Павел Кривозубов
По словам руководителя НПО "РэйнбовСофт" Анатолия Рябова, идея проекта появилась на фоне санкционных ограничений и совпала с существующей разработкой решений для обучения робототехнике и программированию.
"Платформа позволяет оснастить образовательные организации российским решением и вывести на новый уровень подготовку ИТ-специалистов. В будущем мы готовы масштабировать производство для удовлетворения потребностей всей России", - приводятся в пресс-релизе его слова.