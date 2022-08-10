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Резидент "Сколково" разработал замену микрокомпьтеру Raspberry - РИА Новости, 10.08.2022
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Резидент "Сколково" разработал замену микрокомпьтеру Raspberry
Резидент "Сколково" разработал замену микрокомпьтеру Raspberry - РИА Новости, 10.08.2022
Резидент "Сколково" разработал замену микрокомпьтеру Raspberry
Резидент "Сколково" НПО "РэйнбовСофт" совместно с партнером НПО "Интеллект" планируют запустить в октябре производство отечественного малогабаритного... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T19:34
2022-08-10T19:34
фонд "сколково"
технологии
россия
китай
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Резидент "Сколково" НПО "РэйнбовСофт" совместно с партнером НПО "Интеллект" планируют запустить в октябре производство отечественного малогабаритного одноплатного компьютера на замену популярному британскому Raspberry Pi 3, сообщает Фонд "Сколково".Новый микрокомпьютер, получивший название Repka Pi, предназначен для решения широкого круга задач, в первую очередь, в качестве платформы для обучения ИТ-специальностям.Отдельно Repka Pi будет поставляться в составе образовательной платформы с заданиями, датчиками, макетной платой для обучения и программирования.Разработка и производство компьютера полностью осуществляется на российском предприятии, элементная база - частично из России и Китая.Repka Pi , так же, как и аналог, работает на основе процессора ARM 64 с четырьмя ядрами архитектуры Cortex A53, но имеет больший объём ОЗУ и кэш процессора. По утверждению разработчиков, производительность Repka на 15-20% выше, чем у Raspberry Pi 3."Российские производители продолжают успешно создавать востребованные устройства, и это очень положительная тенденция. Это позволит решить задачу наполнения российского рынка отечественными разработками в период, пока в России будут формироваться собственные производственные мощности", - прокомментировал руководитель программ в области робототехники и искусственного интеллекта кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Павел КривозубовПо словам руководителя НПО "РэйнбовСофт" Анатолия Рябова, идея проекта появилась на фоне санкционных ограничений и совпала с существующей разработкой решений для обучения робототехнике и программированию."Платформа позволяет оснастить образовательные организации российским решением и вывести на новый уровень подготовку ИТ-специалистов. В будущем мы готовы масштабировать производство для удовлетворения потребностей всей России", - приводятся в пресс-релизе его слова.
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фонд "сколково", технологии, россия, китай, новости компаний - экономика
19:34 10.08.2022
 

Резидент "Сколково" разработал замену микрокомпьтеру Raspberry

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области
В здании Гиперкуб на территории инновационного центра Сколково в Московской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Резидент "Сколково" НПО "РэйнбовСофт" совместно с партнером НПО "Интеллект" планируют запустить в октябре производство отечественного малогабаритного одноплатного компьютера на замену популярному британскому Raspberry Pi 3, сообщает Фонд "Сколково".
Новый микрокомпьютер, получивший название Repka Pi, предназначен для решения широкого круга задач, в первую очередь, в качестве платформы для обучения ИТ-специальностям.
CC BY-SA 4.0 / Сколково / Малогабаритный одноплатный компьютер Repka Pi
Малогабаритный одноплатный компьютер Repka Pi - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Сколково /
Малогабаритный одноплатный компьютер Repka Pi
"Компьютер можно также использовать для взаимодействия по промышленным интерфейсам с разными устройствами, как встраиваемую систему сбора данных, управления, передачи информации. Разработка имеет собственную операционную систему с пакетом необходимых программ", - говорится в сообщении.
Отдельно Repka Pi будет поставляться в составе образовательной платформы с заданиями, датчиками, макетной платой для обучения и программирования.
Разработка и производство компьютера полностью осуществляется на российском предприятии, элементная база - частично из России и Китая.
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Repka Pi , так же, как и аналог, работает на основе процессора ARM 64 с четырьмя ядрами архитектуры Cortex A53, но имеет больший объём ОЗУ и кэш процессора. По утверждению разработчиков, производительность Repka на 15-20% выше, чем у Raspberry Pi 3.
"Российские производители продолжают успешно создавать востребованные устройства, и это очень положительная тенденция. Это позволит решить задачу наполнения российского рынка отечественными разработками в период, пока в России будут формироваться собственные производственные мощности", - прокомментировал руководитель программ в области робототехники и искусственного интеллекта кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Павел Кривозубов
По словам руководителя НПО "РэйнбовСофт" Анатолия Рябова, идея проекта появилась на фоне санкционных ограничений и совпала с существующей разработкой решений для обучения робототехнике и программированию.
"Платформа позволяет оснастить образовательные организации российским решением и вывести на новый уровень подготовку ИТ-специалистов. В будущем мы готовы масштабировать производство для удовлетворения потребностей всей России", - приводятся в пресс-релизе его слова.
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