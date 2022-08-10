https://ria.ru/20220810/migranty-1808483090.html

В море возле Родоса ищут мигрантов

В море возле Родоса ищут мигрантов - РИА Новости, 10.08.2022

В море возле Родоса ищут мигрантов

Крупная поисково-спасательная операция по поиску 50 мигрантов проводится в Эгейском море южнее острова Родос, сообщила Береговая охрана Греции. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T08:10

2022-08-10T08:10

2022-08-10T10:18

в мире

родос

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АФИНЫ, 10 авг - РИА Новости. Крупная поисково-спасательная операция по поиску 50 мигрантов проводится в Эгейском море южнее острова Родос, сообщила Береговая охрана Греции.Единый координационный центр поисково-спасательных операций Береговой охраны получил в среду утром сообщение, что судно с большим количеством людей на борту терпит бедствие в 38 милях южнее Родоса.В район направлены два спасательных судна Береговой охраны, корабль ВМС, три частных судна и вертолет военной авиации Super Puma."На данный момент спасены 29 человек. По словам пассажиров, на борту судна находилось около 80 человек", - сообщила Береговая охрана.Широкомасштабная поисково-спасательная операция идет в международных водах и в пределах греческой зоны поисково-спасательных работВ районе поисков преобладают ветры юго-западного направления 5-6 баллов по шкале Бофорта, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220810/migranty-1808472850.html

https://ria.ru/20220522/gretsiya-1790019073.html

родос

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, родос