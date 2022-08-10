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В море возле Родоса ищут мигрантов - РИА Новости, 10.08.2022
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В море возле Родоса ищут мигрантов
В море возле Родоса ищут мигрантов - РИА Новости, 10.08.2022
В море возле Родоса ищут мигрантов
Крупная поисково-спасательная операция по поиску 50 мигрантов проводится в Эгейском море южнее острова Родос, сообщила Береговая охрана Греции. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T08:10
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в мире
родос
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АФИНЫ, 10 авг - РИА Новости. Крупная поисково-спасательная операция по поиску 50 мигрантов проводится в Эгейском море южнее острова Родос, сообщила Береговая охрана Греции.Единый координационный центр поисково-спасательных операций Береговой охраны получил в среду утром сообщение, что судно с большим количеством людей на борту терпит бедствие в 38 милях южнее Родоса.В район направлены два спасательных судна Береговой охраны, корабль ВМС, три частных судна и вертолет военной авиации Super Puma."На данный момент спасены 29 человек. По словам пассажиров, на борту судна находилось около 80 человек", - сообщила Береговая охрана.Широкомасштабная поисково-спасательная операция идет в международных водах и в пределах греческой зоны поисково-спасательных работВ районе поисков преобладают ветры юго-западного направления 5-6 баллов по шкале Бофорта, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220810/migranty-1808472850.html
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в мире, родос
08:10 10.08.2022 (обновлено: 10:18 10.08.2022)
 
В море возле Родоса ищут мигрантов

В море возле Родоса ищут 50 мигрантов с потерпевшего бедствие судна

© Pixabay / steel902 Остров Родос
Остров Родос - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Pixabay / steel902
Остров Родос. Архивное фото
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АФИНЫ, 10 авг - РИА Новости. Крупная поисково-спасательная операция по поиску 50 мигрантов проводится в Эгейском море южнее острова Родос, сообщила Береговая охрана Греции.
Единый координационный центр поисково-спасательных операций Береговой охраны получил в среду утром сообщение, что судно с большим количеством людей на борту терпит бедствие в 38 милях южнее Родоса.
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У побережья Туниса затонула лодка с мигрантами, шесть человек погибли
В район направлены два спасательных судна Береговой охраны, корабль ВМС, три частных судна и вертолет военной авиации Super Puma.
"На данный момент спасены 29 человек. По словам пассажиров, на борту судна находилось около 80 человек", - сообщила Береговая охрана.
Широкомасштабная поисково-спасательная операция идет в международных водах и в пределах греческой зоны поисково-спасательных работ
В районе поисков преобладают ветры юго-западного направления 5-6 баллов по шкале Бофорта, говорится в сообщении.
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