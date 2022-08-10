https://ria.ru/20220810/migranty-1808472850.html

У побережья Туниса затонула лодка с мигрантами, шесть человек погибли

У побережья Туниса затонула лодка с мигрантами, шесть человек погибли - РИА Новости, 10.08.2022

У побережья Туниса затонула лодка с мигрантами, шесть человек погибли

Лодка с нелегальными мигрантами затонула около побережья Туниса, шесть человек погибли, передает местная радиостанция Mosaique FM. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T01:23

2022-08-10T01:23

2022-08-10T06:27

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тунис (страна)

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Лодка с нелегальными мигрантами затонула около побережья Туниса, шесть человек погибли, передает местная радиостанция Mosaique FM.По данным радиостанции, инцидент произошел неподалеку от тунисских островов Керкенна, в лодке находились порядка 30 человек, из воды удалось извлечь тела шести из них.Отмечается, что среди погибших только женщины и дети.Как сообщает радиостанция, силы береговой охраны спасли 20 граждан Туниса. Поиски пропавших без вести продолжаются.

https://ria.ru/20220729/meksika-1805747370.html

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в мире, тунис (страна)