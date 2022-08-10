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У побережья Туниса затонула лодка с мигрантами, шесть человек погибли - РИА Новости, 10.08.2022
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У побережья Туниса затонула лодка с мигрантами, шесть человек погибли
У побережья Туниса затонула лодка с мигрантами, шесть человек погибли - РИА Новости, 10.08.2022
У побережья Туниса затонула лодка с мигрантами, шесть человек погибли
Лодка с нелегальными мигрантами затонула около побережья Туниса, шесть человек погибли, передает местная радиостанция Mosaique FM. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T01:23
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Лодка с нелегальными мигрантами затонула около побережья Туниса, шесть человек погибли, передает местная радиостанция Mosaique FM.По данным радиостанции, инцидент произошел неподалеку от тунисских островов Керкенна, в лодке находились порядка 30 человек, из воды удалось извлечь тела шести из них.Отмечается, что среди погибших только женщины и дети.Как сообщает радиостанция, силы береговой охраны спасли 20 граждан Туниса. Поиски пропавших без вести продолжаются.
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в мире, тунис (страна)
01:23 10.08.2022 (обновлено: 06:27 10.08.2022)
 
У побережья Туниса затонула лодка с мигрантами, шесть человек погибли

Mosaique FM: у побережья Туниса затонула лодка с мигрантами, шесть человек погибли

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМоре
Море - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Лодка с нелегальными мигрантами затонула около побережья Туниса, шесть человек погибли, передает местная радиостанция Mosaique FM.
По данным радиостанции, инцидент произошел неподалеку от тунисских островов Керкенна, в лодке находились порядка 30 человек, из воды удалось извлечь тела шести из них.
Отмечается, что среди погибших только женщины и дети.
Как сообщает радиостанция, силы береговой охраны спасли 20 граждан Туниса. Поиски пропавших без вести продолжаются.
Мигранты, Мексика - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 03:53
СМИ: на шоссе в Мексике бросили закрытый трейлер с сотнями мигрантов
 
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