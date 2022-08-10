https://ria.ru/20220810/mi-17-1808579259.html

Филиппины подтвердили, что расторгают сделку о покупке 16 российских Ми-17

Филиппины подтвердили, что расторгают сделку о покупке 16 российских Ми-17 - РИА Новости, 10.08.2022

Филиппины подтвердили, что расторгают сделку о покупке 16 российских Ми-17

Минобороны Филиппин подтвердило, что расторгает сделку о покупке 16 российских вертолетов Ми-17, сообщает агентство Philippine News Agency со ссылкой на... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:21

2022-08-10T14:21

2022-08-10T14:21

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минобороны Филиппин подтвердило, что расторгает сделку о покупке 16 российских вертолетов Ми-17, сообщает агентство Philippine News Agency со ссылкой на представителя ведомства Арсенио Андолонга."Министерство национальной обороны оформляет расторжение контракта с российской компанией ООО "Совтехноэкспорт" по поставкам 16 вертолетов Ми-17 для ВВС Филиппин", - приводит агентство слова Андолога.Он добавил, что власти Филиппин "готовятся к дипломатическому диалогу с российской стороной по вопросам, возникающим в связи с отменой сделки по приобретению вертолетов".По словам представителя минобороны Филиппин, причиной отмены сделки со стороны прежнего правительства страны стала "смена в приоритетах, вызванная изменениями в глобальной политике".В конце июля СМИ со ссылкой на власти сообщали, что правительство Филиппин отменило сделку о покупке 16 российских вертолетов Ми-17 из-за опасений возможных санкций со стороны США. Тогда бывший министр обороны Филиппин Дельфин Лоренсана сообщил агентству Франс Пресс, что еще до окончания своих полномочий 30 июня отменил сделку с Россией и получил одобрение прежнего президента Родриго Дутерте.Ранее СМИ сообщали, что речь шла о покупке 17 российских вертолетов. В марте местные СМИ со ссылкой на минобороны сообщили, что Филиппины пока не отказываются от сделки с Россией по покупке 17 вертолетов Ми-17, несмотря на санкции против Москвы из-за ситуации на Украине. По словам министра обороны Дельфина Лоренсаны, контракт на 12,7 миллиарда филиппинских песо (около 230 миллионов долларов) был подписан в ноябре прошлого года.

https://ria.ru/20220727/filippiny-1805256742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

родриго дутерте, филиппины, россия, сша, ми-17, в мире