Филиппины подтвердили, что расторгают сделку о покупке 16 российских Ми-17
Минобороны Филиппин подтвердило, что расторгает сделку о покупке 16 российских Ми-17
Вертолет Ми-17. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Минобороны Филиппин подтвердило, что расторгает сделку о покупке 16 российских вертолетов Ми-17, сообщает агентство Philippine News Agency со ссылкой на представителя ведомства Арсенио Андолонга.
"Министерство национальной обороны оформляет расторжение контракта с российской компанией ООО "Совтехноэкспорт" по поставкам 16 вертолетов Ми-17 для ВВС Филиппин", - приводит агентство слова Андолога.
Он добавил, что власти Филиппин "готовятся к дипломатическому диалогу с российской стороной по вопросам, возникающим в связи с отменой сделки по приобретению вертолетов".
По словам представителя минобороны Филиппин, причиной отмены сделки со стороны прежнего правительства страны стала "смена в приоритетах, вызванная изменениями в глобальной политике".
В конце июля СМИ со ссылкой на власти сообщали, что правительство Филиппин отменило сделку о покупке 16 российских вертолетов Ми-17 из-за опасений возможных санкций со стороны США. Тогда бывший министр обороны Филиппин Дельфин Лоренсана сообщил агентству Франс Пресс, что еще до окончания своих полномочий 30 июня отменил сделку с Россией и получил одобрение прежнего президента Родриго Дутерте.
Ранее СМИ сообщали, что речь шла о покупке 17 российских вертолетов. В марте местные СМИ со ссылкой на минобороны сообщили, что Филиппины пока не отказываются от сделки с Россией по покупке 17 вертолетов Ми-17, несмотря на санкции против Москвы из-за ситуации на Украине. По словам министра обороны Дельфина Лоренсаны, контракт на 12,7 миллиарда филиппинских песо (около 230 миллионов долларов) был подписан в ноябре прошлого года.